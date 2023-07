Pieza a pieza, el look que Meghan llevó en su aparición en California

Pasa el tiempo y los rumores no dejan de embargar a Meghan Markle y el Príncipe Harry. En las últimas semanas se ha pasado de la aparición del Príncipe en la corte de Reino Unido, al anuncio del fin de su colaboración con Spotify -y la respectiva polémica que rodeó al término de su contrato-, a los dimes y diretes, y el posterior desmentido, sobre una supuesta separación con Netflix. En medio de toda esta información, no podían faltar los comentarios en redes sociales sobre tensiones entre la pareja, resultado de lo que económicamente significaría el final de sus multimillonarios contratos. Es así cómo, los Sussex aparecieron juntos y sonrientes en California. A pesar de que pueden pasar meses sin que un solo paparazzi les vea, coincidentemente, cuando se necesita redireccionar la atención, suele haber alguna imagen de Meghan y Harry, tal como ha sucedido este fin de semana. Justamente después de que se diera a conocer que la pareja ha entregado ya Frogmore Cottage, el último lazo que los unía a Reino Unido, la pareja apareció en Santa Barbara. Aunque no se sabe específicamente qué lugar se encontraban visitando, Harry y Meghan fueron vistos en una plaza que cuenta con locales en los que hay desde clases de karate, pilates y hasta meditación del Himalaya, también hay un salón de belleza. Si bien, solamente se dieron unos cuantos vistazos de esta casual aparición, por supuesto, no ha faltado quien haya comentado sobre el look de Meghan, así que repasamos detalle a detalle las piezas que llevó en esta ocasión, en la que parece que replicó a detalle la combinación con la que se le vio el año pasado en Nueva York.

El look de Meghan

Aprovechando las altas temperaturas que se están viviendo en su estado natal, Meghan apostó por un look completamente veraniego, en una combinación que parece ser una de sus favoritas cuando no se encuentra en un compromiso público, pero sabe que algún fotógrafo la puede retratar, ya que se la hemos visto en algunas otras ocasiones. En esta aparición eligió una blusa blanca de Anine Bing, modelo Mika, que puede conseguirse por $3,900 pesos mexicanos. Para darle un toque diferente a esta blusa, la ha llevado completamente arremangada, quedando a la mitad de su brazo, en un giro relajado y sencillo. A diferencia del verano del 2022, esta vez en vez de apostar por una firma de lujo para las bermudas con las que la iba a combinar, Meghan ha recurrido a la popular marca en las redes sociales Reformation.

La esposa del Príncipe Harry eligió las bermudas de lino modelo Mason en café -están disponibles en otros cuatro tonos- que tienen un precio de $2,400 pesos mexicanos (cuando se le vio en Nueva York con esta misma combinación, aunque llevó la misma blusa, prefirió unos shorts Dior azul marino). A juego con sus bermudas, Meghan llevó un cinturón en un tono más bajo de café de Ralph Lauren y las clásicas sandalias Oran de Hermes, que reemplazaron los tacones que lució en la Gran Manzana. El color que eligió de este viral modelo de sandalias de piso con la característica H de la firma francesa en piel, fue el llamado Gold, que realmente es un tono de café con pespunte en contraste. A pesar de que existen muchos dupes en la actualidad, un par de este modelo tiene un precio de 700 dólares (alrededor ed $11,934 pesos mexicanos).

Los complementos

Si bien, ésta era una salida casual y no llevaba bolso de mano, la realidad es que los accesorios no faltaron en este look. Meghan recurrió a los lentes oscuros de Valentino que se le han visto ya en otras ocasiones, mientras que se le vio estrenando el sombrero modelo Michon de la firma Janessa Leoné en su versión más sencilla que combina la pieza en blanco con una cinta café, y que se puede conseguir por 267 dólares (aproximadamente $4,553 pesos mexicanos). Además, se pudo ver a lo lejos que llevaba las muñecas cubiertas con brazaletes de distintos materiales, grosores y texturas, aunque fue imposible identificar las piezas debido a la distancia.

Siguiendo los pasos de su esposa, Harry mostraba también su versión más casual en unos sencillos pantalones de mezclilla, camisa polo en verde, gorra azul marino y lentes oscuros. Juntos, salieron de la plaza acompañados de un elemento de seguridad antes de abordar su camioneta que los esperaba a las afueras del lugar.

