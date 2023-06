Netflix desmiente un ultimátum a Harry y Meghan

Cuando se trata del Príncipe Harry y Meghan Markle nunca falta la polémica y las especulaciones. A lo largo de su relación, la pareja se ha visto envuelta en todo tipo de rumores y comentarios, sobre todo cuando alguno de ellos va ligado a un hecho verídico. Precisamente, esto es lo que ha pasado en las últimas semanas, después de que se diera a conocer por lo que parecía un sencillo comunicado que no habría una segunda temporada de Archetypes, el podcast de Meghan, y que con esta decisión se acababa el contrato multimillonario de la pareja con Spotify. A pesar de que las escuetas palabras buscaban no dejar lugar a especulaciones, se dio todo lo contrario y rápidamente se empezó a hablar sobre la cantidad de programas producidos durante el tiempo en el que mantuvieron esta colaboración laboral. Las cosas simplemente se complicaron cuando uno de los ejecutivo de la plataforma de streaming tomó la palabra en su propio podcast para dejar muy clara su opinión sobre la pareja. Parecía que ante esto, el equipo de los Sussex respondía con sutiles reportes que apuntaban de grandes proyectos en el horizonte para Meghan, llegó a decirse que colaboraría como embajadora de Dior -lo cual fue desmentido después-. En medio de esta ola de información, no faltaron las preguntas sobre el otro gran contrato de los Sussex, el que mantienen con Netflix. The Sun llegó a reportar que la empresa buscaba que la pareja generara contenido de interés si pretendían recibir la suma que todavía tienen pendiente en su negociación. Pero si este supuesto ultimátum acaparaba los titulares, ha salido ya la empresa a desmentirlo todo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Las duras palabras de un ejecutivo de Spotify en contra de Harry y Meghan

Un nuevo revés en los planes de negocio de Harry y Meghan

La postura de Netflix

Ha sido a través de Entertainment Tonight, que un vocero de la compañía ha desmentido de manera enfática: “El lazo con Archewell Productions es uno que valoramos profundamente. Harry & Meghan se lanzó como el debut de un documental más espectacular hasta la fecha. Nuestro emocionante camino con ellos no se va a acabar pronto. Actualmente, estamos colaborando en numerosos proyectos, incluyendo el muy anticipado documental Heart of Invictus”.

¿A qué proyectos se refieren?

Tal como sucedió con Spotify, tardó un largo tiempo desde que se anunció la colaboración de los Sussex con Netflix, antes de que se produjera el primer contenido. En un primer momento, se dio a conocer que se trabajaba en una serie animada con Meghan como productora con otros importantes nombres, bajo el título Pearl. Desgraciadamente, el proyecto fue cancelado durante la preproducción y aunque se sabía que se estaba realizando el documental de los Invictus Games -que se estrenará en algunas semanas-, tras ver a los equipos de filmación acompañando a Harry, no se tenían más noticias de esta colaboración.

VER GALERÍA

No fue sino hasta que el autor de Finding Freedom, quien ha sido ampliamente ligado a los Sussex, dio a conocer que estaba por estrenarse el documental sobre la partida de la pareja de Reino Unido, que se tuvieron noticias. Y así fue, justamente un mes antes de la publicación de las memorias del Príncipe Harry, se estrenó el documental al que hace referencia el vocero de la compañía en ese mensaje.

Así rechazó Taylor Swift una propuesta de Meghan Markle para su proyecto estrella

Después de ese estreno, se anunció con bombo y platillo que venía en camino una producción de la pareja en la que se presentaría una serie de entrevistas con personalidades inspiradoras, pero después de que la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern -una de las entrevistadas-, diera a conocer que esas grabaciones se habían realizado hace un par de años como una iniciativa de la Fundación Nelson Mandela, no se ha vuelto a tener noticias del proyecto.

Fuera de estos proyectos, solo se sabe que está en el trinchero una propuesta de realizar una serie inspirada en el clásico literario Great Expectations, que ha llegado a la pantalla en varias ocasiones. El giro que se quiere dar es, proponer una precuela en la que se conozca la historia de Miss Havisham, el misterioso personaje del que se desprende la trama de la obra de Dickens. A pesar de que se ha escrito un poco sobre este proyecto, todavía no se sabe que se haya aprobado para comenzarse a pre-producir.

El rumor que corrió como fuego el fin de semana apuntaba a que más allá de estos proyectos de tinte inspirador, la plataforma buscaba más productos como el del documental de la salida de la pareja de la Familia Real británica, al tratarse de un tema de interés. Tal como ha pasado con el libro del Príncipe, es precisamente esta línea en sus proyectos la que ha conseguido atraer más atención.

VER GALERÍA