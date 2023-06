El mano a mano entre Kate y Roger Federer

La agenda de la Princesa de Gales no se detiene, si esta semana se le veía de lo más protocolaria, pasando primero por el balcón del Palacio de Buckingham durante el Trooping the Colour acompañada de sus tres hijos y de su esposo, quien tuvo un especial papel en su nueva faceta dentro de la familia; después apareció en el servicio de la Order of the Garter en el Castillo de Windsor, para sorprender más adelante a todos durante el Royal Ascot, dejando de lado sus encajes y colores claros durante este evento, para partir plaza en look en total carmín. Consciente del papel que representan para la corona británica en este momento, pareciera que Kate está preparada para tomar todos los compromisos públicos que tiene a cuestas, además de permitirse presentar diferentes facetas de su personalidad. Pues si en esta semana todo era glamour, protocolo y tradición, la tarde de este sábado ha sorprendido que se han dado a conocer unas fotografías que muestran un lado pocas veces visto de la Princesa de Gales. Como es bien sabido, Kate es una apasionada de los deportes y las actividades físicas, destacando en varias disciplinas, pero con un lugar especial en su corazón para el deporte blanco. En más de una ocasión se le ha visto desde las gradas del torneo de Wimbledon, sobre todo cuando se trata de apoyar a su tenista favorito, Roger Federer, con quien se reporta, tanto ella como su familia tienen una relación cercana. Pero, a pesar de esto, nunca se les había visto como ahora, completamente listos para enfrentarse en la cancha.

¿Qué hacen juntos Roger y Kate?

En su papel de patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Kate ha querido reconocer a través de un video a los niños y niñas recogepelotas de Wimbledon, y qué mejor que hacerlo acompañada de una de las estrellas más grandes de este torneo. Kate aprovechó su cercanía con Federer para enlistar en este clip que se encuentra ya en la plataforma de Youtube de los Príncipes de Gales. “Wimbledon es conocido por sus increíblemente profesionales niños y niñas recogepelotas. La cantidad de trabajo que toma, es increíble de ver detrás de cámaras”, se le escucha decir en un inicio a la Princesa, “Con toda la disciplina y todo lo que aprendes, podrás llevarlo a distintas partes de tu vida, cosas como la seguridad y el sentimiento de orgullo al estar en cualquiera de las canchas es un momento tan grande”.

Para después continuar con el retirado tenista: “Es tan bueno verte Roger”. El extenista tomó esta oportunidad para comentar su experiencia: “Ésta es una práctica correcta, estoy verdaderamente impresionado de cuánto esfuerzo y entrenamiento hay para ser un recogepelotas durante los campeonatos. Yo solía ser un recogepelotas en Basel cuando tenía 9 o 10 y como siempre he dicho, ‘Una vez un recogepelotas, siempre un recogepelotas’”.

El clip se encontraba lleno de guiños, pues tal como hacen muchos profesionales de esta disciplina, tal como él mismo contó Roger inició su carrera como recogepelotas, por lo que su experiencia sirve como un gran ejemplo para los niños que participan haciendo esta labor en los torneos. Otro detalle a hacerse notar es que Kate y Roger fueron grabados jugando un partido de dobles en la cancha No3, en donde el suizo ganó su primer partido en su primer torneo de Wimbledon, hace 20 años.

El emocionante regalo que recibió Kate

Kate en acción

Por supuesto, al tratarse de un video de este tipo, no faltaron las bromas y hasta un momento en el que Kate quiso aprovechar el área de expertise de su compañero: “Cualquier tip en mi servicio al mismo tiempo sería muy útil”, a lo que Roger respondió sin quererse comprometer: “El servicio se ve bien”. Y si se trataba de un video en el que se hacía honor a los recogepelotas, no podía faltar el momento en el que bromeó sobre regresar a aquella labor, a pesar de ser uno de los más grandes de ese deporte. Ha de mencionarse que es bien sabido que Kate tiene una gran habilidad en distintos deportes y en más de una ocasión ha mostrado su talento con la raqueta dejando claro que pasa varias horas practicando.

La amistad entre Kate y Roger

El amor de Kate por el deporte blanco ha hecho que se forme una amistad entre el tenista y los Middleton, de hecho, fue uno de los invitados a la boda de Pippa. La anécdota más comentada cuando de su cercanía se trata, es sin duda aquella en el que el doctor de Kate no la dejó asistir al torneo de Wimbledon de Roger cuando estaba a punto de dar a luz, lo bueno es que se presentaron varias ocasiones más en las que la Princesa lo ha visto en acción. De hecho, en algún momento corrió el rumor que Roger había dado alguna clase al Príncipe George para iniciarlo en el tenis.

