El romántico look de la Princesa Beatriz en el Royal Ascot

Una de las citas más especiales para los amantes de la moda y la realeza, es sin duda el Royal Ascot. La carrera de caballos más famosa del mundo, suele reunir a los royals británicos -y una que otra vez a algún invitado de otra Casa Real-. Si bien, suele ser todo un espectáculo ver la emoción de los Windsor ante las competencias ecuestres que se ven en el campo, el otro gran espectáculo del día tiene más qué ver con el riguroso código de vestimenta que mantiene el aire de sofisticación y costumbre dentro del evento. En esta edición, la primera del reinado de Carlos III, las mujeres Windsor no han decepcionado con sus elecciones cuando de sus looks se trata. Una entusiasta jinete, Zara Tindall, destacó en los tres primeros días de competencias mostrando la versatilidad de su guardarropa. Sophie de Edimburgo tampoco se ha querido perder esta cita, en la que ha hecho gala de su buen gusto al vestir. La Princesa Anne y la Reina Camilla han recurrido a algunas piezas conocidas de su guardarropa para esta ocasión, mientras que la esperadísima aparición de la Princesa de Gales no ha dejado a nadie indiferente, y es que en esta ocasión, en vez de apostar por los encajes y tonos discretos, ha aparecido en un total red look. Por su parte, la Princesa Beatriz de York ha aparecido por segunda vez en esta edición, pero su asistencia ha tenido una particularidad que no ha pasado desapercibida. Tomando un papel protagónico en el evento, ella y su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, compartieron el carruaje con los Príncipes de Gales. Para una oportunidad como ésta, no se podía fallar, y la Princesa ha echado la casa por la ventana con su romántico look.

El look elegido por Beatriz de York

Si a principios de la semana se veía a la Princesa con un diseño de estampado floral y una gran diadema fucsia de seda, parece que ha querido mantener el tema, dándole un giro con colores y texturas. Esta mañana se vio a una elegantísima Beatriz en un diseño de encaje blanco con flores multicolores bordadas, de la firma Monique Lhuillier. El vestido que cuenta con mangas largas, cuello ligeramente alto y falda midi se encuentra disponible en el sitio de la firma estadounidense en un precio de 3,440 dólares (alrededor de $59,000 pesos mexicanos) -aunque ya está agotado en algunas tallas-.

Uniéndose al club iniciado por Kate, Beatriz eligió los zapatos Gianvito 105, de Gianvito Rossi, en esta ocasión en satín tono champagne, a pesar de que sabía que tendría que caminar por el pasto. Para mantener una de las piezas que se le vieron a principios de la semana, Beatriz repitió su bolso modelo Maud de la firma Anya Hindmarch, con el detalle de las perlas en el broche, que puede conseguirse por 395 libra esterlinas ($8,619 pesos, aproximadamente).

Como es costumbre, en este evento, la pieza más importante era, sin duda, el sombrero, que esta vez la nieta de la Reina Isabel eligió con una silueta estructurada con un gran moño y flores de adorno en uno de sus lados, en color crema, contrastando a la perfección con su cobriza cabellera que iba recogida en una coleta formada por nudos por detrás de su cabeza, el modelo fue el Seraphine de JBH Millinery con un precio de 510 libras esterlinas ($11,128 pesos mexicanos). El toque final lo han dado unos grandes pendientes de diamantes de Chopard, que complementaban a la perfección la sofisticación de este look.

En el tercer día del Royal Ascot, Zara Tindall vuelve a acaparar todas las miradas

El primer look que Beatriz llevó en este Royal Ascot

En el primer día del evento, la Princesa eligió para asistir al evento un vestido de cuello ligeramente alto con mangas abullonadas y puños extendidos de la firma Beulah London. Con un estampado rosa con detalles florales, muy parecido al que Sophie de Edimburgo luciera en este mismo evento en el primer día del mismo evento en el 2019, Beatriz apostó por los detalles cuando de su look se trata, muestra de esto las discretas perlas que lleva el vestido en el cuello. El modelo Sonia está disponible por 495 libras esterlinas (alrededor de $10,810 pesos mexicanos) y según la firma, se predice que será uno de los más vendidos esta temporada.

El toque especial de este look lo dio la diadema de gran tamaño que lució para la ocasión. A pesar de que este evento suele requerir de un sombrero o tocado de un diámetro en específico, parece que Beatriz quiso innovar con un elección. Se trata de una diadema XL en seda fucsia de Juliette Botterill y tiene un precio de 480 libras esterlinas ($10,483 pesos mexicanos, aproximadamente). Como complementos, llevó unos zapatos Slingback en su combinación tradicional de Chanel, y un discreto bolso de asas de madera de Urban Outfitters.

