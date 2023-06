Un nuevo revés en los planes de negocio de Harry y Meghan

El nombre de los Duques de Sussex no se aleja de los titulares. En medio de la comentada batalla del Príncipe Harry contra los tabloides, del otro lado del mundo, corría una noticia que impactaba a la pareja cuando de sus planes de negocios se trata, el podcast de Meghan Markle no sería renovado, lo que significaba también el final del contrato millonario de los Sussex con Spotify. Por supuesto, como suele pasar con todo lo que relaciona a Harry y Meghan desde hace un par de años, la dosis de polémica no quedaba fuera. A pesar de que el brevísimo comunicado fue escrito con toda la intención de evitar especulaciones, no faltaron las teorías que se manejaban sobre el final de la relación, sonando fuertemente el hecho de que en los años de contrato, solo se entregaron 13 programas -12 de Archetypes y 1 independiente-, mientras la empresa no pasa por un momento en el que pueda realizar ese tipo de gastos. Si en algún momento, todo esto quedaba en especulación de redes sociales, bastaba que uno de los ejecutivos de Spotify que cuenta con su propio podcast, tomara el micrófono para que quedara en evidencia su postura. Con un colorido lenguaje, dejaba clara su opinión sobre la labor de la pareja y se decía avergonzado de compartir la plataforma con ellos. Ante este tipo de situaciones, los Sussex prefirieron la discreción, y fue a través de algunos reportes que se daba una sutil respuesta, apuntando a que venían grandes planes para ellos -hasta de un contrato con Dior se hablaba, el cual fue desmentido rápidamente-. Eso sí, desde el primer momento se enfatizaba que Archewell Audio quería llevar su proyecto a nuevas plataformas, pero, por lo menos, bajo el nombre Archetype, esto no será posible.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Las duras palabras de un ejecutivo de Spotify en contra de Harry y Meghan

Las polémicas no dan tregua a los Sussex: Meghan Markle, acusada de falsear las entrevistas de su podcast

El nuevo revés que han enfrentado los Sussex

Según los documentos de la US Patent and Trademark Office, a los que el Daily Mail ha tenido acceso, los Sussex intentaron registrar los derechos exclusivos de la palabra Archetypes -nombre del podcast de Meghan-, en las categorías de grabaciones descargables y podcasts, relacionados con ‘el trato cultural a las mujeres y los estereotipos que las mujeres enfrentan’. Esto hace pensar que buscaban llevar el mismo concepto a otras plataformas, pero su solicitud fue rechazada.

Los documentos públicos dejan ver que la negativa se debió a que hay un registro de una firma en Arizona bajo el nombre Archetypes LLC, que buscó el uso exclusivo de esta palabra en el 2015 para una serie de libros y artículos sobre bienestar. Aunque según se deja ver, la búsqueda de los Sussex de usar la palabra no ha quedado ahí, pues su abogada, Marjorie Witter Norman, de la firma Willkie, Farr & Gallagher ha solicitado tres meses más para volver a presentar la aplicación.

Ha de recordarse que la palabra continúa con una serie en la marca personal que han querido trabajar los Sussex tras su partida de la Familia Real británica. Si su primera intención era registrar para todo tipo de usos comerciales la marca Sussex Royal, ante la negativa del Palacio, que dejó claro que no podían hacer uso de ella, decidieron apostar por Archewell, con la que han nombrado tanto a su organización benéfica, como a las distintas divisiones de producción en las que quieren trabajar. Esta palabra está ligada al nombre de su primogénito, Archie.

VER GALERÍA

Según se explicó desde el primer momento, la pareja tendría la intención de llevar su producción de podcasts a otra plataforma, aunque hasta ahora, a través de esto, se hace sospechar que se buscaría realizar exactamente el mismo programa, bajo este concepto, en otra compañía.

Se rechaza la petición de hacer pública la solicitud de visa de Harry

Las duras palabras del ejecutivo de Spotify

Bill Simmons, Jefe de Innovación y Monetización de Podcast en Spotify, tomó la palabra poco después de que se hiciera público el final de la relación de la plataforma con Harry y Meghan y dijo en su propio podcast: “Desearía haber estado involucrado en ‘Meghan y Harry dejan Spotify’. ‘Los …. estafadores’, así es cómo los habría lanzado. Me tengo que emborrachar una noche y contar la historia del zoom que tuve con Harry para tratar de ayudarlo con la idea de un podcast, es una de mis mejores historias. Al diablo con ellos, los estafadores”.

Ésta no era la primera vez en la que se expresaba así de la pareja, sobre Harry, con quien aparentemente tuvo aquella llamada, dijo en otra ocasión: “Lancen a ese tipo al sol. Estoy tan cansado de ese tipo. ¿Qué aporta? Solo se queja sobre … y sigue dando entrevistas. ¿A quién le importa un demonio? ¿A quién le importa tu vida? Ni siquiera eras el hijo favorito. No lo tolero. (Estoy) harto. Estoy tan avergonzado de tener que compartir Spotify con él, el tipo apesta. Es vergonzoso que esté en nuestra plataforma. ¿Qué hace? ¿Cuál es su talento? ¿Por qué te escuchamos? Naciste en la Familia Real y luego te fuiste. Vives en … Montecito y solo vendes documentales y podcasts y a nadie le importa lo que tengas que decir a menos de que hables de la Familia Real, y solo te quejas de ellos. ¿Tiene un libro? ¿Qué escribió en el libro? Honestamente, es de lo peor”.

VER GALERÍA