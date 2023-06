En el tercer día del Royal Ascot, Zara Tindall vuelve a acaparar todas las miradas

Los días avanzan y el Royal Ascot sigue dando mucho de qué hablar. En su primera edición como monarca, Carlos III no ha querido perderse ni un día de este evento, en el que se ha dejado acompañar por distintos miembros de la Familia Real británica. Por supuesto, Camilla se ha mantenido firme a su lado, incluso derramando una que otra lágrima de emoción al triunfar en su primera carrera, pero también se ha visto a otras de las elegantes mujeres Windsor. Desde la Princesa Anne, que es una completa enamorada de las artes ecuestres, como lo era su madre, hasta la Princesa Beatriz, quien gustosa asistió el primer día acompañada de su marido. Con una apertura en su agenda, Sophie de Edimburgo también se ha dado una vuelta por la carrera más famosa del mundo, y quien no se ha perdido ni un día de esta edición, ha sido Zara Tindall. Tal como su madre y abuela, Zara es una apasionada de la equitación, incluso, llevándose a casa una medalla olímpica gracias a su habilidad como amazona. Es por esto que no es una sorpresa que se le suela ver en las distintas competencias que se llevan a cabo a lo largo del año, y en esta ocasión, no ha querido perderse ni un momento del Royal Ascot. Lo mejor es que, a lo largo de estos días, ha logrado dar un amplio despliegue de su estilo a través del estricto código de vestimenta que rodea a este famoso evento. Este jueves, una vez más, se le ha visto hacer gala de su elegancia a través de un look que no ha dejado a nadie indiferente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Beatriz de York y Zara Tindall inauguran el glamour del Royal Ascot

Fue el turno de Sophie y Zara de brillar en el Royal Ascot

Una elección ideal para la temporada

El buen clima que se vive alrededor del mundo permite que el Royal Ascot luzca en su mayor expresión y prueba de esto es el look que Zara eligió para llevar esta mañana. Como es sabido, ésta es una carrera que se suele convertir en un desfile de vestidos y tocados -a pesar de que en los últimos años se han comenzado a aceptar los enterizos también-, pero esto no significa que no se pueda jugar con la imagen. Si se ha visto a Zara en todos los días de esta edición, parece haber guardado su atuendo más sofisticado para este jueves. La nieta de Isabel II lució radiante en un vestido midi, de inspiración de los años 40s con cuello en punta. El toque más especial de este diseño, es sin duda, el hermoso encaje francés floral en crema, en el que está realizado. Se trata de un modelo de la firma australiana Scanlan Theodore, y se puede conseguir por 1,800 dólares (alrededor de $30,864 pesos mexicanos).

VER GALERÍA

Manteniendo el tema del look que eligió, Zara llevó un hermoso sombrero de paja, modelo Provence de la firma Emily London, que fue diseñado con una ocasión como ésta en mente. Con algunos motivos florales en la parte superior, este modelo se puede conseguir por 685 libras esterlinas (aproximadamente $14,979 pesos mexicanos). Los zapatos fueron los modelo 1104 de la firma Julia Mays, que están disponibles por alrededor de 369 libras esterlinas (poco más de $8,000 pesos mexicanos). El sofisticado bolso fue el modelo Hat Box en marfil de Aspinal of London, con un precio de 735 dólares (algo así como $12,609 pesos mexicanos). El toque final recayó en aretes de Laurence Coste -firma que ha usado los tres días del evento- y algunas joyas de Sif Jakobs y Astley Clarke.

El reencuentro de los Reyes con el exmarido de Camilla marca el segundo día de Ascot

La elegancia le viene de familia

Por supuesto, Zara no fue la única royal que brilló en esta ocasión, su madre, la Princesa Anne fue otra de las asistentes a este evento. Como es costumbre cuando de la única hija de Isabel II se trata, Anne suele recurrir a trajes que llevan varias décadas en su clóset, dando muestra de que el buen gusto no pasa de moda y una combinación clásica puede sobrevivir todo tipo de tendencias en tu clóset. La Princesa recurrió a un vestido en verde esmeralda que contrastó con un sombrero en crema, que iba a juego con el collar de tres hileras de perlas que lucía gracia al escote del diseño. El toque especial lo dio un broche de oro que lucía por encima de la identificación oficial que todos los asistentes deben portar durante las competencias.

VER GALERÍA

Mientras que el detalle que más llamó la atención en el atuendo de la Reina Camilla fue el dramático sombrero que eligió, que a perfecto juego con el ligero tono menta que llevó en todo su look, destacaba gracias al acabado que mantenía alrededor de él. Fue precisamente con esta combinación que se vio a una Camilla, más emocionada que nunca, celebrar al ganar su primera carrera junto a Carlos III.

VER GALERÍA