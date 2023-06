Beatriz de York y Zara Tindall inauguran el glamour del Royal Ascot

Estas semanas han sido unas bastante agitadas para los miembros de la Familia Real británica. El calendario parece estar completo, entre el viaje que un par de parejas hicieron a Jordania para asistir a la boda del Príncipe Heredero, la celebración del tradicional Trooping the Colour -que aunque mostró solo a un puñado de royals, se sabe, tuvo al resto de ellos observando fielmente el desfile-, hasta el servicio de la Order of the Garter en Windsor. Lo más significativo es que muchos de estos compromisos, que son de carácter anual, tienen por primera vez a Carlos III a la cabeza como el nuevo monarca. Después de su coronación en mayo pasado, se ha dado un vertiginoso listado de eventos públicos que todavía no acaba, con el Royal Ascot iniciando esta semana y el viaje a Escocia programado a principio de julio para su coronación en aquel país. Pero si, fiel a sus planes de varios años atrás, Carlos III ha sido muy cuidadoso en reducir al máximo la participación de la familia extendida en eventos públicos, hay ocasiones, precisamente como el Royal Ascot, cuando se puede ver a la mayoría de los Windsor. Es por esto que no ha sorprendido que, en el que es sin duda uno de los eventos más glamurosos del mundo, se haya podido ver a Beatriz de York y Zara Tindall partiendo plaza en la inauguración de este concurrido evento, en el que además de ver a Carlos y Camilla, también aparecieron rostros como el de la Princesa Anne, heredera del amor ecuestre de su madre.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La aparición de Beatriz de York en la boda jordana con todo y una tiara que no había sido vista en 20 años

El estilo de las mujeres de Windsor se impone en la coronación del Rey Carlos III

El look de Beatriz

Como es bien sabido, el Royal Ascot tiene un estricto código de vestimenta, que se ha ido poco a poco, adaptando a los nuevos tiempos, pero eso no significa que se pierda ni un gramo de sofisticación, sobre todo si te tocará estar en la sección destinada a los royals. Es así que en este desfile de sombreros y coloridos vestidos, se ha visto a Beatriz de York aparecer del brazo de un galante Edoardo Mapelli Mozzi. En esta ocasión, la nieta de Isabel II eligió para asistir al evento un vestido de cuello ligeramente alto con mangas abullonadas y puños extendidos de la firma Beulah London. Con un estampado rosa con detalles florales, muy parecido al que Sophie de Edimburgo luciera en este mismo evento en el primer día del mismo evento en el 2019, Beatriz apostó por los detalles cuando de su look se trata, muestra de esto las discretas perlas que lleva el vestido en el cuello. El modelo Sonia está disponible por 495 libras esterlinas (alrededor de $10,810 pesos mexicanos) y según la firma, se predice que será uno de los más vendidos esta temporada.

El toque especial de este look lo dio la diadema de gran tamaño que lució para la ocasión. A pesar de que este evento suele requerir de un sombrero o tocado de un diámetro en específico, parece que Beatriz quiso innovar con un elección. Se trata de una diadema XL en seda fucsia de Juliette Botterill y tiene un precio de 480 libras esterlinas ($10,483 pesos mexicanos, aproximadamente). Como complementos, llevó unos zapatos Slingback en su combinación tradicional de Chanel, y un discreto bolso de asas de madera.

VER GALERÍA

Las mujeres Windsor muestran su lado más casual en el concierto por la coronación de Carlos III

El look de Zara

Amante de las carreras de caballos, Zara no se iba a perder esta ocasión, por lo que no ha sido una sorpresa verla llegar con su marido, Mike Tindall. Para esta ocasión, la hija de la Princesa Anne eligió un colorido vestido con estampado de inspiración oriental de la firma Leo Lin. El modelo Cecilia se distingue por la combinación de estampados florales en distintos tonos de verde y durazno, con falda corte midi y mangas ligeramente abullonadas. El toque especial del diseño radica en el cuello y botonadura del vestido, que contrastan a la perfección con el resto de los colores. Este diseño tiene un precio de 850 dólares (aproximadamente $14,582 pesos mexicanos) y se encuentra disponible en solamente un par de tallas.

El sombrero muy al estilo del sur de Francia en los años 20s estuvo hecho a la medida por Sarah Cant, con un listón que combinaba a la perfección con los tonos del vestido. En esta ocasión, los zapatos fueron de la exclusiva firma Sauvereign, mientras que el bolso fue del modelo Maud con botones de perlas de Anya Hindmarch, con un precio de 395 libras esterlinas (algo así como $8,644 pesos mexicanos). El toque final fueron unos aretes de Laurence Coste.

VER GALERÍA