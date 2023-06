Las duras palabras de un ejecutivo de Spotify en contra de Harry y Meghan

La noticia no llegó precisamente como una sorpresa, pero sí que cubrió los titulares, el contrato multimillonario que el Príncipe Harry y Meghan Markle firmaron con Spotify llegaba a su fin con la cancelación del podcast de la Duquesa, Archetypes. Ha de recordarse que ésta no fue una colaboración sencilla, pues después de ser anunciada con bombo y platillo y tras haber publicado solamente un contenido durante la época navideña, en el que dejaron escuchar por primera vez la voz de su hijo Archie, pasaron meses antes de que siquiera se comenzara a hablar de algún proyecto para esta plataforma. Cuando corrieron los rumores de la contratación de un equipo de producción para el primer programa que producirían, se supo que la protagonista sería Meghan, quien con la ayuda de distinguidos invitados, hablaría de los arquetipos que las mujeres enfrentan hoy en día. La temporada que se vio nublada ante la partida de la Reina Isabel en septiembre pasado, constó solamente de 12 capítulos, sumando un total de 13 episodios -contando el de Navidad- en una colaboración que se ha reportado fue firmada por varios millones de dólares. Fue así como llegó la noticia, no solamente se cancelaba el podcast, del que no habrá una segunda temporada, sino que se terminaba la colaboración de Archewell Audio con la plataforma de streaming. Con esto en mente, no ha sorprendido, no solamente que aparecieran unas fotografías de paparazzi de Meghan -algo que nunca sucede-, sino que también surgieron rumores de otras posibles colaboraciones que les representarán millones a su portafolio. Pero, parece que la plataforma no ha querido quedarse callada, y uno de los ejecutivos, que cuenta con un famoso podcast, ha tomado la palabra con una opinión que no ha dejado a nadie indiferente.

Las polémicas declaraciones

Bill Simmons es Jefe de Innovación y Monetización de Podcast en Spotify, lo que aparentemente lo deja sumamente enterado de lo que pasó detrás de bambalinas en este caso; con lo que pocos contaban es que en su propio programa, emitido el pasado viernes, tomaría la palabra y con explosivas palabras, explicaría su postura ante lo que sucedió con los Sussex. “Desearía haber estado involucrado en ‘Meghan y Harry dejan Spotify’. ‘Los …. estafadores’, así es cómo los habría lanzado. Me tengo que emborrachar una noche y contar la historia del zoom que tuve con Harry para tratar de ayudarlo con la idea de un podcast, es una de mis mejores historias. Al diablo con ellos, los estafadores”, se le escuchó decir sin ningún filtro ante la sorpresa de la audiencia.

Curiosamente, no es la primera vez que el creador de contenido tiene un exabrupto de este tipo en contra de la pareja. Según The Big Lead, Simmons ha dicho de Harry, específicamente: “Lancen a ese tipo al sol. Estoy tan cansado de ese tipo. ¿Qué aporta? Solo se queja sobre … y sigue dando entrevistas. ¿A quién le importa un demonio? ¿A quién le importa tu vida? Ni siquiera eras el hijo favorito. No lo tolero. (Estoy) harto. Estoy tan avergonzado de tener que compartir Spotify con él, el tipo apesta. Es vergonzoso que esté en nuestra plataforma. ¿Qué hace? ¿Cuál es su talento? ¿Por qué te escuchamos? Naciste en la Familia Real y luego te fuiste. Vives en … Montecito y solo vendes documentales y podcasts y a nadie le importa lo que tengas que decir a menos de que hables de la Familia Real, y solo te quejas de ellos. ¿Tiene un libro? ¿Qué escribió en el libro? Honestamente, es de lo peor”.

Sin mirar atrás

En esta ocasión, no ha habido un comentario al respecto, ni por parte de los Sussex ni de Spotify, y hasta el momento, no se sabe que se haya pedido una disculpa a nadie por estos comentarios. La postura de parte de Meghan y Harry parece haberse dado de forma sutil con la difusión de una serie de rumores en los que se habla de una posible colaboración entre la pareja y la firma francesa Dior, la cual han vestido en algunos eventos públicos en los últimos años. A la par de esto, se habla de la intención de convertir a Meghan en una fructífera influencer, aunque ha de recordarse que, de momento, sus redes sociales siguen inactivas. Y tal como ha sucedido en los últimos años, se ha reavivado el rumor de la posibilidad de un regreso del blog de la californiana, The Tig, así como la opción de ingresar a la escena política de su país.

Sorpresivamente, Bill no fue el único conocedor de podcasts que ha reaccionado de esta manera a la partida de los Sussex, en redes sociales no ha faltado quien ha hecho un cálculo para poner en perspectiva el contenido que se esperaba por un contrato multimillonario. El ejemplo que se ha usado es el de Alex Cooper, creadora de Call Her Daddy -uno de los podcasts más populares y escuchados de la plataforma-, quien ha firmado un contrato de 60 millones de dólares por 3 años con la plataforma. En ese tiempo, Alex ha producido un podcast semanal, que en el cálculo de la tiktoker Popapologists, daría un total de 156 episodios. Esto se ha comparado con los 2 años del contrato que, según se reporta se firmó por 20 millones de dólares con los Sussex, produciendo únicamente 13 episodios.