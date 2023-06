La elegancia de Kate en el primer Garter Day de la era Carlos III

Estos días han sido muy agitados para los miembros senior de la Familia Real británica, si este fin de semana eran convocados para el tradicional Trooping the Colour, que estuvo encabezado por primera vez por Carlos III, provocando una gran serie de cambios y regresos de tradiciones, esta mañana, se han vuelto a dar cita, para una de las ocasiones más ceremoniales dentro de su calendario. Dejando detrás los coloridos looks que se suelen ver en el desfile conmemorativo de cumpleaños público del monarca, esta mañana los miembros trabajadores de la Casa Real británica se han reunido en la capilla de St. George en el Castillo de Windsor para la centenaria ceremonia de la Order of the Garter, la de más relevancia y trascendencia dentro de la corona británica. Establecida hace casi 700 años por el Rey Edward III inspirado en los caballeros de la mesa redonda, ésta es una orden especial otorgada únicamente por 24 caballeros elegidos en reconocimiento a su trabajo, y entre los que se encuentran distintos miembros de la Familia Real como Carlos III y Camilla, así como el Príncipe de Gales y el Duque de Edimburgo. Pero los miembros de esta orden no son los únicos invitados a la procesión que se realiza a los alrededores del Castillo de Windsor. Esta mañana se pudo ver a una elegantísima Princesa de Gales acompañando a su marido, acompañada por Sophie de Edimburgo, quienes a través de sus elecciones de estilo dejaron clara la importancia que tiene esta ocasión en su calendario.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los tacones que Kate impuso y ahora son norma entre todas las royals

El viaje de inicio de verano de Kate y William al descubierto

El sofisticado look de Kate

Dejando detrás el vibrante verde que eligió para el desfile de Trooping the Colour durante el fin de semana, esta mañana se le vio con un elegante diseño de cuello alto, mangas largas y fajilla en una seda estampada en blanco con polka dots negros, de Alessandra Rich. El diseño que es de una temporada anterior, fue puesto a la venta originalmente en rosa y blanco, pero, aparentemente, esta fue una versión modificada para que la Princesa de Gales pudiera lucirla en alguno de sus compromisos. Como es bien sabido, Kate tiene en su guardarropa, por lo menos, una decena de los diseños de esta firma, en la mayoría de ellos apostando por este estampado que le ha funcionado tan bien.

Manteniendo el tema bicolor de la ocasión, se vio a la Princesa llevando unos estilosos zapatos modelo Vittorio 85 de la firma británica Jennifer Chamandi, que se han agotado en casi todas sus tallas, pero que se podían conseguir por 850 libras esterlinas (alrededor de $18,600 pesos mexicanos). Gracias al enorme parecido que estos zapatos tienen con otro par de la Princesa, hubo gran confusión entre los seguidores de su estilo en los primeros momentos, pero gracias a las imágenes que los dejaban completamente al descubierto, se pudo identificar su verdadero origen.

Como complementos, la Princesa llevó un tocado en negro de Philip Treacy, uno de los sombrereros favoritos de las royals, y en contraste un bolso clutch en marfil de Strathberry, modelo Multrees, de 390 dólares (aproximadamente $6,669 pesos mexicanos). El toque final lo dieron los aretes en forma de herradura de la Princesa Diana, que han hecho varias apariciones en los últimos meses en los looks de Kate. Curiosamente, no ha faltado quien ha señalado el parecido del look que la Princesa llevó esta mañana con el que Letizia de España eligió en su momento, durante su aparición en el mismo desfile. Esta celebración es tan relevante que, a lo largo de los últimos años, distintos representantes de otras Casas Reales se han dado cita en Windsor para participar en ella.

La Princesa de Gales se baña en lentejuelas y estrena pendientes de Isabel II

Sophie, la aliada perfecta de Kate

Ante los vertiginosos cambios que la Familia Real británica ha sufrido en los últimos años, Kate ha encontrado una fiel compañera en la tía de su marido, Sophie de Edimburgo. La cercana nuera de Isabel II parece haber llevado la cercanía y lealtad que mantenía a la Reina Isabel, a su relación con la Princesa de Gales, con quien desde hace algunos años se ve muy cómplice, algo que solamente se ha acentuado en los últimos meses, cuando por sus posiciones han tenido que trabajar de la mano.

Las royals compartieron risas al luchar contra el viento que amenazaba con arrebatarles sus sombreros, además de observar divertidas pasar a sus maridos en la vestimenta completa de la orden con sus mantos ceremoniales. Para esta ocasión, Sophie eligió un colorido diseño floral de Emilia Wickstead modelo Mara, que combinó con un sombrero rosado modelo Mena de Jane Taylor, y unos estilosos zapatos modelo Charlotte de Emmy London, combinando con Kate con un bolso Crescent de Strathberry.