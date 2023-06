El regalo que Carlos III ha hecho a Camilla

En Palacio se viven momentos de emoción ante el primer Trooping the Colour de Carlos III como monarca. Tal y como dicta la tradición, este desfile representa la celebración pública del cumpleaños del rey -aunque su verdadera fecha de nacimiento es en noviembre-, y el desfile se presta para que en el balcón del Palacio de Buckingham se viva uno de los momentos más familiares y cálidos que hay en el calendario de la Familia Real a lo largo del año. Esta ocasión será una especial pues, más allá de la nostalgia que se vivirá ante la ausencia de la Reina Isabel por primera ocasión en este evento, se sentirá la emoción de una serie de primeras veces que se darán este sábado. Desde el regreso, por primera vez en más de 30 años de un monarca a caballo saludando a sus tropas, el primer cambio de monarca en las últimas siete décadas, hasta la aparición de la Princesa Anne con un papel protagónico, y el Príncipe de Gales tomando la batuta en su papel de Coronel de los Welsh Guards. Por supuesto, no queda de lado la expectativa de ver a los tres hijos de los Príncipes de Gales haciendo de las suyas en una de las apariciones más tiernas que se reservan para ellos en el año. Sumado a esto, también hay grandes expectativas por el viaje que realizarán el Rey Carlos y la Reina Camila, acompañados de William y Kate, para vivir la ceremonia de coronación escocesa de un nuevo monarca. Precisamente ha sido en vísperas de este viaje que el monarca ha decidido hacer un especial regalo a su esposa. ¿De qué se trata?

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El regalo que Carlos III ha dado a Camilla antes de la coronación

Ya hay fecha para la otra coronación de Carlos III

El especial nombramiento de Camilla

A través de un comunicado, el Palacio de Buckingham ha anunciado que el Rey ha otorgado a su esposa la orden de mayor envergadura en Escocia: “El Rey está gratamente complacido de asignar a la Reina la más antigua y noble Orden del Cardo”. Queda claro que este guiño se da a tiempo para que a principios de julio, cuando la pareja visite aquel país, la Reina ya cuente con ella.

¿Qué es esta orden?

Conocida como Order of the Thistle, en inglés, se trata de un nombramiento que se da por entera decisión del monarca y no es necesario que pase por revisión del primer ministro, como puede suceder en otros casos. Según se explica en el portal del Palacio, ésta es la orden de valentía en Escocia, encontrándose en nivel de importancia únicamente por detrás de la inglesa Order of the Garter -que Camilla recibió el año pasado-. Fuera de la Familia Real, esta distinción se da a hombres y mujeres escoceses que han tenido algún puesto público o que han servido de una forma particular a la vida nacional.

A pesar de que no se tiene documentación de cuándo se creó, la leyenda popular apunta a que fue en 809, cuando el Rey Achaius hizo una alianza con el Emperador Carlomagno. De forma un poco más documentada, se cree que pudo ser fundada por James III -que reinó entre 1488 y 15133-, debido a los distintos simbolismos escoceses que cambió durante su período en el trono. De forma oficial, fue retomada por James VII, desde cuando se ha documentado su historia. Conformada por 16 caballeros, fue en 1987 cuando Isabel II decidió que las mujeres también podían ser investidas con esta orden, abriendo la puerta a una nueva era en esta orden.

El viaje de inicio de verano de Kate y William al descubierto

¿Quiénes más cuentan con esta distinción?

Con esta orden, Camilla se une a la lista encabezada en su momento por la Reina Isabel, el Príncipe William -investido en el 2012-, la Princesa Anne -que la recibió en el 2000- y Carlos III, quienes también cuentan con esta orden, que se distingue por el lema: “Nadie me daña con impunidad”.

El nombramiento llega en vísperas de la primera visita oficial de los Reyes a Escocia desde su coronación, en donde celebrarán su propia ceremonia de este tipo, siguiendo al pie de la letra el viaje que Isabel II hiciera hace más de siete décadas. Además de la tradicional investidura, la pareja encabezará una garden party en Edimburgo, así como otras apariciones públicas. En esta ocasión, se sabe que los Príncipes de Gales realizarán también el viaje, probando la importancia que han recibido en su papel como herederos al trono británico.