En medio de la polémica a su alrededor, ¿en dónde ha reaparecido Harry?

De unos meses para acá, pareciera que el Príncipe Harry goza de cierta omnipresencia dentro de los titulares. No importa que su ausencia de la mirada pública se puede llegar a extender incluso a varias semanas, pues su nombre no deja de aparecer en los medios de una u otra manera. Si bien, los varios procesos legales en los que se encuentra involucrado de forma voluntaria hacen que su nombre siempre sea noticia, ha de mencionarse también que existen otros casos legales en el que su nombre sale a relucir sin que él se haya involucrado personalmente, como ha sucedido recientemente con el caso sobre su status migratorio en Estados Unidos. Si a esto se suman las interrogantes alrededor de su relación con su familia, pareciera que siempre está presente y activo. Pero en medio de la polémica, parece que a nivel personal, el Príncipe busca mantener algún dejo de normalidad de su vida. Después de que la semana pasada se marcara un comentado capítulo en el que el Príncipe subió al estado -el primer royal británico en hacerlo en los últimos 100 años- para dar su testimonio en el juicio que enfrenta contra un grupo editorial. Después de eso, esta semana, el gobierno estadounidense ha dado respuesta a la petición de un grupo conservador que buscaba que se hiciera pública la solicitud de visa de Harry, ante sospechas de faltas a las leyes de aquel país. En medio de estos dos casos por demás reportados, el Príncipe parece seguir con su agenda de forma tradicional. Y no, con esto no nos referimos a un viaje a Reino Unido para participar en el Trooping the Colour, sino que ha hecho una aparición que casi pasa desapercibida en medio de todo lo que se escribe alrededor de él.

¿En dónde ha estado Harry?

A su regreso a Estados Unidos, después de su estancia de alrededor de tres días en Reino Unido para dar su testimonio en la High Court, el Príncipe hizo una aparición sorpresa en San Diego. Harry quiso a asistir a la edición de este año de los Warrior Games, una competencia en la que participan los veteranos de guerra de Estados Unidos en distintas disciplinas, y los cuales en su momento, sirvieron de inspiración para que el Príncipe creara sus conocidos Invictus Games, después de ser invitado por primera vez en la edición del 2013.

Fue a través de los perfiles de redes sociales de la competencia que se pudo ver a Harry en distintos momentos del día, mostrándose de lo más relajado y conversando con distintas personas. “El último día de competencia fue extra especial para los Warrior Games con la visita del Príncipe Harry, Duque de Sussex. El Príncipe Harry pasó tiempo con los atletas y sus familias, viendo la final del volleyball en silla mientras los Warrior Games 2023 llegaban a su fin”, se lee junto a una serie de imágenes protagonizadas por el hijo de Carlos III en la cuenta de Twitter del evento.

Sus propios juegos

Si en esta ocasión, Harry asistió a la edición de los Warrior Games, será en septiembre próximo cuando se le vea en pleno durante la nueva edición de los Invictus Games, que esta vez se llevarán a cabo en Alemania, después de que realizaran la más reciente entrega en los Países Bajos. Con esto, el Príncipe ha continuado con la labor que hacía desde que todavía trabajaba como miembro senior de la Familia Real, llevando su competencia a distintos rincones del mundo.

Que si esta cita, que está programada precisamente para el día del primer aniversario del fallecimiento de la Reina Isabel, lo hará cruzar el océano, esto no se tiene planeado que suceda este fin de semana. El próximo sábado se llevará a cabo el primer Trooping the Colour del reinado de Carlos III, y según se ha reportado, es la primera vez que Meghan y Harry no han sido invitados a uno de los eventos más importantes y familiares del calendario de los Windsor. Como es sabido, el año pasado aceptaron viajar de California a Londres para participar en los eventos en el marco del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, pero, aunque estuvieron presentes durante el Trooping the Colour, no se les vio de forma pública, pues no fueron requeridos en el balcón del Palacio de Buckingham. Con el cambio de monarca y la modificación de ciertas cosas, parece que los Sussex no participarán de ninguna manera en la edición del desfile de este año.