Se rechaza la petición de hacer pública la solicitud de visa de Harry

Es complicado seguir la pista de los distintos procesos legales que mantiene abiertos en este momento el Príncipe Harry. Si la semana pasada daba su testimonio frente a la High Court de Reino Unido, como parte del juicio que han emprendido él y un grupo de personalidades en contra del Mirror Newspapers Group, del otro lado del océano, el hijo de Carlos III se encuentra librando otra situación que ha llegado a la corte. En este caso, no ha sido Harry el denunciante, sino que un think tank de Washington, conocido como Heritage Foundation ha solicitado a la corte que se haga pública la aplicación de visa respondida por el Príncipe para residir en Estados Unidos, pues según ellos, las declaraciones del Príncipe Harry en su libro Spare con respecto al consumo de sustancias ilegales, está en contra de lo permitido a las personas extranjeras que pasan por este proceso. Si en un inicio, esto parecía algo sin mayor trascendencia, desde hace unos días se dio a conocer que la semana pasada se llevaría a cabo una audiencia sobre el caso y ha sido este miércoles que se ha tomado una determinación. El Department of Homeland Security ha rechazado la petición de Heritage Foundation, de liberar los documentos relacionados con el Duque de Sussex.

La decisión que se tomó

Fue en mayo pasado que el grupo conservador solicitó a través de una petición del Freedom of Information Act que se liberara la documentación migratoria del Príncipe Harry, pues en su opinión, a través del libro Spare y de algunas entrevistas, quedaban expuestos ‘elementos de un número de delitos de drogas’. Con esto se referían al consumo de sustancias prohibidas en el territorio, y esto se ve involucrado en el status migratorio del Príncipe, pues cualquier aplicante ya sea a una visa o a una residencia en el país vecino, debe exponer en su solicitud si ha consumido alguno de estos estupefacientes. En su demanda original, Heritage Foundation apuntaba a que la información era de interés público y que buscaba probar si había habido algún tipo de trato preferencial para el Príncipe en su proceso migratorio.

En la audiencia que se llevó a cabo la semana pasada en Washington D.C., el juez Carl Nichols se negó a emitir una orden judicial, pidiendo al organismo gubernamental correspondiente que diera respuesta al grupo solicitante antes del martes pasado. Aunque ayer no se tuvo respuesta al respecto, este miércoles, se ha dado a conocer que el Department of Homeland Security -organismo encargado de materias migratorias de aquel país- rechazó la petición del grupo. El abogado del grupo, Samuel Dewey, hizo pública la carta que recibieron a nombre del director del DHS, en la que apuntaba a que no se considera que el interés público sobre este tema esté por encima de la protección de la privacidad de los involucrados.

¿Qué pasará ahora?

A pesar de que la respuesta del DHS parecería poner punto final a este proceso que ha pintado para particular desde un inicio, el grupo ha hecho público que buscara ya sea, apelar esta decisión o llevar el caso a una corte federal, asegurando que buscarán llegar hasta las últimas consecuencias en esta materia. Como se ha repetido desde que se dio a conocer esta noticia, en medio de un proceso pre-electoral en el país vecino, se ha llegado a reportar que el asunto tiene tintes políticos, más allá de un genuino interés por el status migratorio del Príncipe.

Por su parte, Harry no ha hecho ningún pronunciamiento sobre esta materia, aunque de forma curiosa, dentro de su testimonio en el caso que mantiene contra el grupo propietario del Mirror en Reino Unido, tocó, precisamente, el tema sobre qué es de interés público y la diferencia con la información que interesa al público. Al parecer, una vez más, el Príncipe se ve enfrentado a una situación en la que queda en tela de juicio qué es verdaderamente necesario informar sobre su persona y qué es materia privada. En este caso, los documentos de solicitud de visa y residencia suelen tener un halo de confidencialidad intrínseco, pero ante la situación que se expone por parte del grupo conservador, vuelve a surgir la duda sobre qué es necesario revelar.