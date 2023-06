Por qué no se espera una pronta resolución en el juicio de Harry

La mirada del mundo se posó sobre la corte de Londres, cuando el Príncipe Harry se convirtió en el primer royal británico en subir al estrado en más de un siglo. En medio de una amplia lista de batallas legales, tanto en contra de los tabloides, como una querella personal contra el gobierno de su país y un proceso que lo involucra, aunque no fue interpuesto por él, el Príncipe ha conseguido que por lo menos en uno de sus casos se haya llegado a juicio, y dejando de lado las reservas del Palacio que él mismo ha revelado, decidió testificar de forma personal tras acusar al Mirror Newspapers Group de haber recurrido a prácticas ilegales de recabación de información, destacando la intervención telefónica. Fue así como el Príncipe Harry llegó a Reino Unido un día después de lo esperado, para pasar un día y medio dando su testimonio. Frente a un férreo abogado del grupo editorial que no perdió oportunidad de cuestionar hasta el más mínimo detalle y en más de una ocasión hacer evidente que no se cuenta con muchas pruebas para corroborar una intervención telefónica, Harry decidió hacer frente al caso. Sumado a sus palabras, el Príncipe escribió un testimonio de 55 páginas, en el que dejó claro de todo lo que culpa a la prensa, desde la imagen distorsionada que asegura el público tiene de él, hasta el final de su relación con Chelsy Davy, ante el escrutinio que vivió a manos de los tabloides. Pero, con todo esto sobre la mesa, ¿ha terminado el caso para Harry?

El juicio sigue en pie

Ha de recordarse que en varios de estos casos, el Príncipe Harry decidió llevar su demanda a la corte de la mano de un grupo de celebridades, por lo que los artículos que lo involucran, así como su testimonio son solo parte de un proceso mucho más grande. Es por esto que, tanto antes, como después de su testimonio, el juicio se mantiene en sesión. De hecho, se anticipó que serían por lo menos seis semanas de testimonios y pruebas en la corte, y el testimonio del Príncipe llegó alrededor de la tercera semana, por lo que se espera que pasen varios días más antes de que se dé por terminada esta fase del proceso legal correspondiente.

Lo interesante en este tipo de demandas es que, al haber sido interpuestas por un número de personas, cada una de ellas puede recibir una respuesta diferente. De momento, el resto de demandantes sigue presentando sus testimonios y evidencias en la corte, y se espera que esta etapa del caso finalice durante el mes de junio. Pero, a partir de ese momento, el juez puede pasar un largo período analizando cada uno de los casos y dando una resolución diferente a ellos -ha de recordarse que, en su argumento, la defensa dejó claro que el hecho de que otras personas hubieran sido víctimas de una intervención telefónica, no significa que el Príncipe Harry lo haya sido-. Con esto en mente, no se espera que Harry conozca la resolución de su caso antes de que finalice el verano, por lo que es muy probable que falten varios meses antes de que se revele el veredicto del juez en este caso en específico.

Se debe mantener en mente que éste es el caso más avanzado dentro de la larga lista de demandas del Príncipe, quien sostiene procesos legales contra por lo menos otros dos grupos editoriales detrás de los tabloides británicos. Ha de mencionarse también que lo que se decida en este caso contra el grupo del Mirror podría sentar un precedente para las demandas que Harry tiene contra Associated Newspapers Group -propietario del Daily Mail- y la editorial dueña de The Sun.

Una de las notas del juicio de Harry no vino de la intervención telefónica, sino de otro tabloide

Nuevos reportes alrededor de Harry

Si alguien pudiera pensar que el enfrentamiento del Príncipe Harry contra los tabloides más grandes de Reino Unido los podría alertar en contra de escribir artículos poco favorables sobre el hijo menor del nuevo monarca, la realidad ha sido otra; y es que en los últimos días, la cobertura alrededor del Duque de Sussex se ha mantenido en la misma línea previa a su testimonio. De hecho, hay quien se ha atrevido a señalar que Carlos III se encuentra frustrado con las declaraciones de su hijo -en el Sunday Times- y se ha ido más allá, apuntando a que el Príncipe no ha recibido una invitación al primer Trooping the Colour encabezado por su padre. Según reporta el Daily Mail, ésta sería la primera ocasión en la que Harry no recibiría una invitación al esperado desfile conmemorativo del cumpleaños del monarca. Ha de recordarse que la visita de Harry a la coronación de su padre tuvo de por medio un sinfín de negociaciones y duró apenas unas horas, por lo que no se sabe qué tanta veracidad hay detrás de esto y si en el caso de haber sido invitado, habría aceptado. Mientras tanto, los reportes no han parado.