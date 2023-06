El emocionante regalo que recibió Kate

Al ser uno de los íconos de estilo de nuestra época no es raro que cada detalle de los looks de la Princesa de Gales pase por un completo análisis. El llamado Kate Effect, sigue tan vigente como hace 12 años cuando Kate Middleton contraía matrimonio con el Príncipe William, y cada una de las piezas que luce desaparece de los aparadores ni bien es identificada por el ejército de fanáticos que se dedica a buscar de dónde proviene cada prenda de su guardarropa. Es precisamente por esta razón que, a nadie sorprendió cuando durante su reciente aparición en el Maidenhead Rugby Club, de Berkshire, una de las entrenadoras se acercara a regalarle un par de aretes. Si bien, los royals, no pueden recibir este tipo de regalos y los guiños de este tipo suelen documentarse a detalle para no prestarse a controversias financieras, la reacción de la Princesa ante el presente, dejaba ver que había algo más detrás de la historia que lo se percibía a primera vista. Ya en alguna visita a otro lugar, Kate había aceptado un par de sencillos aretes que ha utilizado en varias ocasiones, pero la forma en la que había abrazado a la entrenadora, dejaba ver que éste se trataba de un presente de otra índole. Fue así que poco después se pudo saber que, en efecto, los que parecían ser unos simples aretes, venían cargados de una dura historia que conmovió profundamente a la Princesa de Gales.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El viaje de inicio de verano de Kate y William al descubierto

Los Príncipes de Gales ofrecen reponer los víveres que fueron robados de un banco de alimentos que visitaron

¿Qué hay detrás del regalo?

Sarah Renton fue la entrenadora que decidió acercarse a Kate durante las actividades que formaban parte de la iniciativa Shaping Us de la Princesa, para entregarle el regalo. Se trataba de un sencillo par de pendientes en forma de la silueta de una estrella, que bien podrían haber pasado por un detalle más, pero su historia es bastante más conmovedora de lo que se podría imaginar. Issy Phipps, hija de Sarah, se quitó la vida en abril del 2023. Con el fin de rendir homenaje a su memoria, su prima Sophie McGown, que tiene su propia firma de joyería, decidió crear unos aretes, que fueron los que recibió Kate en esta ocasión.

En el sitio EarSass, en donde se encuentran a la venta, se lee en la descripción: “Estos hermosos aretes de estrella en chapa de oro de 18 quilates son simplemente hermosos y pondrán una sonrisa en tu rostro tan pronto y te los pongas. Su oro brillante es absolutamente perfecto para el verano, son unos aretes que te harán sentir bien, tal como era y es nuestra Issy. Estos aretes son un tributo a la hermosa prima de Sophie, Issy Phipps, quien se quitó la vida el 29 de abril del 2023, qué increíblemente hermosa alma era y ahora es una hermosa estrella. Desde tiempos antiguos, las estrellas son descritas como el por siempre, la esperanza, el cielo y la libertad, ¿no les encanta esto?”.

El precio de los pendientes es de 25.5 libras esterlinas (alrededor de $552 pesos mexicanos), de los cuales 5 son donadas a Brave Mind, una caridad que busca apoyar a los jóvenes en temas de salud mental, en honor a la memoria de Issy.

La tendencia Barbiecore llega al Palacio de la mano de Kate

El Kate Effect por una buena causa

En esta ocasión, la popularidad de los looks de Kate ha servido para una buena causa y es que como se puede leer en el sitio de la joyería, los pendientes se agotaron tras el encuentro de Sarah con la Princesa de Gales, y están tomando pedidos para entregar en una fecha próxima. “Debido al increíble apoyo y volumen de órdenes alrededor del mundo desde el 9 de junio del 2023, habrá un tiempo de dos semanas para procesar las órdenes de los aretes Issy Star, únicamente. Si estás ordenándolos para envío internacional o europeo, tu pedido tomará de 2 a 3 semanas. Muchas gracias por su comprensión”, firma Sophie, quien agrega que es la prima de Issy en el mensaje.

Una vez más, ha quedado claro el impacto que la Princesa de Gales tiene en este tipo de industrias y la visión que puede dar a algunas causas a las que se siente muy cercana. Aquel sincero abrazo que Kate dio a Sarah cuando conoció su historia hizo que la gente quisiera saber más sobre lo que pasaba detrás de los aretes, y ahora, la caridad recibirá una fuerte suma en donaciones, gracias al gran volumen de compra de los aretes en memoria de Issy. Y solo podemos esperar a ver lo que sucederá cuando la Princesa lleve los pendientes en público.