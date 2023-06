El regalo que Archie recibió en su cumpleaños

El pasado 6 de mayo, las miradas del mundo se encontraban posadas sobre la Westminster Abbey, en donde se llevaba a cabo la histórica ceremonia de coronación de Carlos III. Si el público quería ser testigo de lo que sucedía en torno al nuevo monarca, había detalles más mundanos que también mantenían la atención desde los fastuosos vestidos que se llevarían en la ocasión, los invitados representando a las distintas Casas Reales del mundo y, por supuesto, la presencia del Príncipe Harry, en medio de una constante controversia con su familia. Después de extensas negociaciones, el Príncipe confirmó su asistencia, eso sí, dejando claro que iba en solitario y que regresaría de forma exprés. Y no, lejos de lo que se podría pensar, la razón no eran los desencuentros que ha tenido con los Windsor tras la publicación de su documental y de sus memorias, sino que tenía que volver a California porque ese mismo día era el cumpleaños de su primogénito, el pequeño Archie. Desde que se dio a conocer la fecha de coronación, sorprendió la coincidencia en el día en el que se llevaría a cabo, pero en ese entonces, todavía había quien tenía la esperanza de que el monarca se viera rodeado de todos sus nietos en su gran día. Esto no pudo ser y, mientras que en Reino Unido, los Windsor al completo se reunían para celebrar a su nuevo rey, en California se llevaba a cabo la fiesta de cumpleaños de Archie. Si bien, de la fiesta se supo poco, ha sido un mes después que, ha quedado al descubierto uno de los regalos que recibió en esta ocasión.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Declaración a declaración, esto es lo que Harry testificó en su juicio contra los tabloides

La ausencia de Meghan en una entrega de premios, ¿se debió a la polémica?

El regalo de cumpleaños

Ha sido la dueña de la tienda especializada en bicicletas Mad Dog & Englishmen, Jennifer Blevins, quien ha contado la anécdota a People. Y es que según ha narrado, su socio Martin -quien es británico-, decidió que quería hacerle un presente al niño. “Fue y tomó una de nuestras pequeñas bicicletas especializadas para niños, son bicicletas muy lindas, y fue como, ‘Esta es perfecta, tiene rueditas entrenadoras’. Así se fue y compró algunos globos de regalos, algunas flores para Meghan y una tarjeta de cumpleaños, y dijo, ‘Ok, voy a ir allá en bici y llevar esto a su casa’”.

Por supuesto, llegar a la residencia de Montecito de los Sussex no es cosa sencilla, pues el equipo de seguridad de la pareja es bastante cuidadoso con cualquier visitante, pero el hombre se presentó sencillamente como un empresario británico que vivía en la zona y que quería darle un regalo a Archie. Según cuenta la mujer, después de revisar sus antecedentes rápidamente en el lugar, aceptaron el presente y el hombre regresó a su tienda.

El ‘emotivo’ encuentro del Príncipe Carlos con sus nietos Archie y Lilibet Sussex

La carta de agradecimiento de Harry y Meghan

Lo que los empresarios locales no esperaban es lo que sucedería tiempo después. Justamente un mes después de que se celebrara el cumpleaños de Archie, un hombre llegó al establecimiento de bicicletas. “Un mensajero llegó a nuestra pequeña tienda en Coast Village Road, y dejó una carta. Bromeé y dije, ‘Más vale que sea una carta de agradecimiento’, ¡y sí lo era! No esperaba eso, no tenía idea. Fue tan considerado, porque, tú sabes, se tomaron el tiempo de escribir algo personal, no solo un agradecimiento genérico”, contó Jennifer.

En la cuenta de Instagram de su tienda, los empresarios compartieron la carta a nombre de Harry y Meghan, que se encontraba membretada bajo el título del Duque y la Duquesa de Sussex. “Queridos Martin y Jennifer, De parte del Príncipe Harry y Meghan, Duque y Duquesa de Sussex, por favor acepte su sincero agradecimiento por el considerado regalo que enviaron al Príncipe Archie por su cuarto cumpleaños. La bicicleta ha traído mucha alegría, y es muy apreciada por la familia. Me pidieron que les hiciera llegar su gratitud por esta encantadora sorpresa”, se lee en el mensaje firmado por Harrison Colcord, de la oficina de los Sussex.