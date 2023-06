El Príncipe Harry subirá al estrado, ¿qué se espera de su testimonio?

Es complejo seguir el paso a las diferentes batallas legales que se encuentra librando el Príncipe Harry, mientras tiene tres procesos abiertos en contra de tres grupos editoriales británicos por sus respectivos tabloides, también levantó otro caso en contra del gobierno británico en la búsqueda de que se le permita pagar de forma privada por seguridad pública -caso en el que se le ha rechazado la petición en dos ocasiones distintas-. Pero, sin duda, los próximos días serán clave en esta cruzada que Harry ha decidido emprender en contra de los tabloides. Y es que, a pesar de que hace algunas semanas estuvo presente en Reino Unido para presenciar las audiencias preliminares en el caso que lleva contra Associated Newspapers (casa del Daily Mail y Mail On Sunday), la primera denuncia que ha llegado a juicio ha sido la que tiene contra Mirror Group Newspapers (propietario de The Mirror). En este caso, el juicio lleva un par de semanas activo y distintos testigos han sido llamados a declarar, pero todo cambiará en los próximos días, cuando por primera vez, el Príncipe Harry sea llamado al estrado para dar su testimonio de forma presencial. Hasta ahora, sus recuentos han sido documentados de forma escrita por medio de sus abogados. Y como él mismo declaró, la razón por la que el Palacio evitaba estos conflictos a toda costa era, precisamente para evitar que los miembros de la Familia Real británica llegaran al estrado. Es así que con esto a cuestas, se espera que Harry viaje a Reino Unido y según se reporta, será el encargado de dar nueva evidencia sobre este caso.

¿De qué va el juicio?

El Príncipe encabeza a un grupo de famosos que denuncian prácticas ilegales en la recaudación de información de sus personas, cada uno de ellos entregando una serie de notas publicadas, en algunos casos hasta hace más de dos décadas, que incluirían estos datos. Entre las principales acusaciones está el uso de intervención telefónica para conseguir la información, apelando a lo sucedido en esa época en otra publicación -News of the World- que terminó cerrando tras comprobarse lo sucedido.

El tabloide ha sido firme en su postura, dejando claro que en el caso del Príncipe mucha de la información venía tanto del Palacio, como de fuentes cercanas o incluso, entrevistas dadas por el mismo Harry. De hecho, en una de las notas que el equipo legal de Harry ha puesto como ejemplo, el tabloide demostró que la información fue publicada un día antes por el Daily Mail, de donde sacaron los datos. En este caso, el Príncipe ha sido especialmente enfático en el acoso que, en su opinión, sufrió su novia Chelsy Davy, culpando a éste de su ruptura.

¿Qué se espera de la declaración de Harry?

Será el martes cuando el Príncipe sea llamado al estrado, en su tercer viaje a Reino Unido en el último par de meses. Será la primera vez en el que un miembro del primer círculo de la Familia Real británico sea interrogado desde el siglo XIX, marcando un hecho de gran relevancia.

Se sabe que Harry ha presentado 140 notas en las que asegura que la información fue recopilada de forma ilegal, aunque no todas ellas serán analizadas (a cada uno de los acusadores se les seleccionó un grupo de artículos para este caso, serán 33 los que se verán del Príncipe). Específicamente, se espera que se le cuestione ampliamente por aquellos relacionados con Chelsy. Su abogado será el primero en cuestionarlo, guiando el testimonio con el fin de corroborar las acusaciones que Harry ha hecho en esta denuncia que lleva trabajándose un par de años.

El momento complicado vendrá cuando llegue el cuestionamiento por parte de la defensa. Se espera que sea una situación sumamente incómoda, pues el abogado del tabloide buscará desacreditar las acusaciones del Príncipe. Ha de recalcarse que en las primeras dos semanas del juicio, la defensa ha sido clara al decir que el que otros acusadores hayan sido víctimas de estas prácticas, no significa que el Príncipe lo haya sido también. De hecho, han enfatizado en que Harry no tiene suficientes pruebas para sostener sus acusaciones.

Por supuesto, no han faltado los reportes que aseguran que el Príncipe Harry ha guardado evidencias para hacerlas públicas en este momento. Lo que mantiene a todo mundo en expectación, pues en los dos casos que mantiene por ahora, ha dejado caer uno que otro bombazo que ha impactado no solo a sus rivales, sino también al Palacio. Cómo olvidar que no solo dijo que otros miembros de la Familia Real habían sido víctimas de estas prácticas, sino que aseguró que su hermano logró llegar a un acuerdo económico para no enfrentarse con los tabloides en la corte.