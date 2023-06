El efusivo abrazo de William a Hussein que deja claro el lazo que los une

La mirada del mundo se posó sobre Jordania en la que, en definitiva, será la boda real del año. El Príncipe Hussein unió su vida a Rajwa Al-Saif en una fastuosa ceremonia de la que se ha transmitido cada segundo a través de un streaming de la Corte Hachemita. Fue precisamente esta transmisión en directo la que ha permitido ver algunos curiosos momentos durante el enlace. Y es que representantes de las Casas Reales del mundo, así como algunos mandatarios o representantes de mandatarios -como Jill Biden, que iba a nombre de su marido con su hija o Ivanka Trump, quien parece entabló una relación con la familia durante el período presidencial de su padre-. En medio de estos importantes invitados llamó la atención de la llegada de los Príncipes de Gales. A pesar de que no suelen asistir a este tipo de eventos y en representación de la corona británica son miembros de menor rango los que hacen una aparición en los compromisos de esta índole, el Príncipe William y Kate Middleton no se han perdido este enlace. Las alarmas se comenzaron a levantar cuando una noche antes del evento en un hotel de la capital de Ammán, se captó la llegada de los Príncipes. Fue así que no fue toda una sorpresa la asistencia de los Gales, quienes aparentemente tomaron la decisión de emprender el viaje ante los cercanos lazos que los unen a la Familia Real jordana, y para muestra, el efusivo abrazo del Príncipe William al novio.

El abrazo que se ha vuelto viral

Si algo es bien sabido, eso es que los royals británicos suelen apegarse firmemente al protocolo, por lo que las muestras de cariño en público están limitadas al máximo. Pero eso no evita que de vez en vez se den alguna licencia cuando la ocasión lo amerita. Prueba de esto, el gusto con el que la pareja saludó al Rey Abdalá y la Reina Rania a su llegada a la ceremonia. Con una grata cercanía, ambas parejas se saludaron antes de que los Gales tomaran su lugar.

De hecho, fue a la salida de la emotiva ceremonia, cuando los invitados se formaron para felicitar personalmente a los novios. Durante la transmisión en directo se veía cómo la joven pareja iba recibiendo a cada uno de sus invitados, pero el momento que se dio entre William y Hussein no pasó desapercibido para nadie. A diferencia de al resto de los invitados, a quienes saludaba estrechando la mano o con un beso en la mejilla cuando se trataba de alguna mujer, al ver a William, Hussein abrió inmediatamente los brazos. El Príncipe de Gales ni tardo ni perezoso se fundió en un abrazo con el novio, ante una enorme sonrisa de Kate, quien los miraba encantada.

Si los Príncipes trataron de ser breves, ya que había mucha gente detrás de ellos, Kate se dejó llevar por la conversación con Rajwa y William fue el que tuvo que ir apresurando a su mujer para dejar que la comitiva continuara avanzando, en otro momento que se ha vuelto viral.

El lazo que une a William y Hussein

A pesar de que se llevan algunos años, el Príncipe William y el Príncipe Hussein comparten destino como herederos al trono de sus respectivos países. Son pocas las personas que pueden ostentar un título de este tipo, por lo que no ha sorprendido que a lo largo de los años hayan coincidido. Hace unos años, en el 2018, William visitó el país de medio oriente, y Hussein se encargó de ser su anfitrión, la confianza fue tal que al final del día, cuando el Príncipe de Gales quería ver un partido de futbol, lo hizo en la casa de Hussein. Además, ambos son egresados de la Academia Militar de Sandhurts, en Reino Unido.

Ha de recordarse que este tipo de cercanía entre los herederos al trono no es extraña, como es el caso del Príncipe Federico de Dinamarca, el Príncipe Haakon de Noruega y la Princesa Victoria de Suecia, que gracias a la cercanía de los países nórdicos y a sus edades, han conformado un grupo muy estrecho. Parece que esto se repetirá con la nueva generación, entre Amalia de Holanda, Elisabeth de Bélgica e Ingrid de Noruega, quienes comparten un futuro muy similar.