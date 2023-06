Por qué no habrá un encuentro entre Carlos y Harry en la próxima visita del Príncipe a Reino Unido A pesar de que está planeado un viaje para el Duque de Sussex a su país natal, se sabe de antemano que no verá a su padre

Las negociaciones para que el Príncipe Harry asistiera a la coronación de su padre hicieron que la confirmación de ese viaje tardara varias semanas en llegar. De hecho, el Príncipe estuvo más tiempo en Reino Unido para participar en las audiencias de uno de los juicios que mantiene en contra de los tabloides británicos que lo que duró su viaje para asistir a la ceremonia de Carlos III. Aunque la mirada del mundo se posaba sobre él y la interacción que tendría con su familia -principalmente con su padre y su hermano-, Harry viajó a su país natal en solitario y solamente por una cuestión de horas. Durante su aparición se le vio en todo momento cercano a Beatriz y Eugenia de York con sus respectivos maridos, pero de Carlos y William nada, no hubo un acercamiento público, y aparentemente, de puertas adentro, las cosas se mantuvieron igual. La brecha que simplemente incrementó ante la publicación de Spare, las memorias del Príncipe, parece no reconstruirse, y reportes de ambos lados del océano apuntan a que no ha habido ningún tipo de acercamiento entre el nuevo monarca y su hijo menor. A pesar de esto, en el calendario de Harry hay marcado otro viaje a Reino Unido en las próximas semanas, el tercero en apenas un par de meses, pero esto no significa que vaya a poder ver a su padre, pues de antemano se sabe, que un encuentro será imposible en esas fechas.

¿Por qué no podrán verse?

Está programado que a principios de junio, los testigos en el juicio que se está llevando a cabo en contra de Mirror Group Newspapers, rindan su testimonio en la corte. Entre los nombres de esta lista se encuentra el Príncipe Harry, quien encabeza al grupo de demandantes junto a una extensa lista de celebridades, y es que en los últimos meses pareciera que el Duque de Sussex ha decidido dar un paso al frente como el rostro de la batalla que se mantiene contra los tabloides británicas y las prácticas ilegales, en las que según los testimonio habrían incurrido. A pesar de que en sus recientes apariciones en la corte, el Príncipe ha dejado que sea su abogado quien lea su testimonio de forma escrita, en esta ocasión no se sabe si se apegará a este mismo procedimiento o será él quien de viva voz narre los sucesos.

La visita podría haberse considerado como una nueva oportunidad para que Harry se encontrara con su padre, pero esto parece que será imposible, pues Carlos III realizará un viaje de cinco días en solitario a Transilvania, tal como se había anunciado hace unos días. Esta visita a Rumania será el primer viaje al extranjero que el monarca realizará desde su coronación, pero lejos de los compromisos oficiales, esta es una escapada que Carlos III realiza anualmente para realizar un recorrido a pie por distintos puntos de aquel lugar.

Una de las notas del juicio de Harry no vino de la intervención telefónica, sino de otro tabloide

En qué va el juicio de Harry

Ha de recordarse que el juicio en el que se presentará Harry es solamente uno de los varios casos que mantiene abiertos en Reino Unido contra los grupos detrás de los tabloides más populares de su país. De hecho, éste es el primero en llegar a juicio, por lo que los demás están todavía en proceso. Durante las primeras de las seis semanas que se tienen anticipadas para este batalla legal, ambas partes pusieron sobre la mesa sus posturas y mientras algunos demandantes han avanzando en sus situaciones, como el actor Hugh Grant, en el caso de Harry las cosas han sido más complejas.

La defensa ha apuntado a que el Príncipe no cuenta con suficiente evidencia para sustentar su teoría de intervención telefónica y que el que a otras personas les haya sucedido esto, no significa que él haya sido una de las víctimas. Al revisar nota por nota las piezas que se han puesto como evidencia en este proceso, el tabloide ha apuntado a que en algunos casos recibió información del Palacio, otras de investigación tradicional y en algunos puntos en específico, de entrevistas del mismo Harry. De hecho, uno de los aspectos en los que se ha hecho más hincapié es en el acoso que según el Príncipe sufrió su exnovia Chelsy Davy, pero en una nota en particular, se ha comprobado que la información fue hecha pública por otro tabloide previamente.

A pesar de esto, el testimonio que el Príncipe presente en la corte podría apoyar su caso y hacer que el juez tome una decisión en su favor.