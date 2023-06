El gobierno de Estados Unidos a la corte para responder sobre las polémicas declaraciones de Harry

Desde su partida de Reino Unido, lo que sucede alrededor del Príncipe Harry y Meghan Markle suele estar rodeado de polémica, ya sea voluntaria o involuntariamente. Si apenas hace unos días, la pareja se veía envuelta en todo tipo de especulaciones tras las declaraciones de su equipo, que apuntaban a que habían estado envueltos en una ‘casi catastrófica’ persecución, ahora el Príncipe es quien cubre los titulares por una razón muy diferente. No se trata de un asunto relacionado con los varios procesos legales que el Príncipe Harry ha emprendido contra distintos tabloides británicos, ni tampoco algo referente a la segunda negativa de la corte en el caso del hijo de Carlos III para solicitar que le dejen pagar por seguridad pública de forma privada en Reino Unido. Esta vez han sido las declaraciones del Príncipe en su libro de memorias, Spare, las que han vuelto a ponerlo en el ojo del huracán. En enero pasado, cuando comenzaron a surgir las noticias sobre lo que aparecía capítulo a capítulo en la publicación, se pensó que la peor consecuencia que podría tener sería una mayor brecha en el distanciamiento con su familia, pero nadie esperaba que esto fuera más allá. Lo que no se sabía es que un grupo conservador de Estados Unidos pediría que se revisara el estatus migratorio del Príncipe, pues en el libro hablaba del consumo de sustancias que no están permitidas en el territorio. Las cosas siguieron avanzando y ahora el gobierno de Estados Unidos se tendrá que presentar en una corte federal a dar respuesta sobre el estatus actual del Príncipe en aquel país.

Por qué este caso llegará a la corte

The Heritage Foundation, un think tank conservador de Washington D.C., ha ingresado una demanda, apelando al Freedom of Information Act, para solicitar los registros de migración del Príncipe Harry, asegurando que son de un ‘inmenso interés público’. Ante esto, el gobierno de Estados Unidos se negó a hacer pública la aplicación para la visa del hijo de Carlos III, razón por la que tendrá que presentarse en una corte federal el próximo 6 de junio para hacer frente a la demanda.

Qué es lo que están buscando

Según se sabe, durante el proceso para obtener alguna visa estadounidense o solicitar una residencia permanente, se requiere responder preguntas sobre el uso de sustancias ilegales. De hecho, el tema va más allá, considerando inadmisible a alguien que se determine que ha ‘abusado de las drogas’, aunque este aspecto queda a consideración de los agentes migratorios y cada caso se analiza de forma puntual. ¿Qué tiene que ver esto con Harry? Que en el libro Spare habla abiertamente del uso de algunas sustancias -en unos casos permitidas- durante su pasado.

El conservador grupo ha apuntado en su denuncia sobre este tema: “Amplia y continua cobertura mediática ha llevado a cuestionar si el DHS admitió propiamente al Duque de Sussex ante el hecho de que públicamente ha admitido los elementos esenciales de un número de ofensas relacionadas con drogas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero”.

Una de las notas del juicio de Harry no vino de la intervención telefónica, sino de otro tabloide

Ha de considerarse que en el país vecino se encuentran poniendo las bases para una nueva contienda electoral, y el grupo conservador ha aprovechado la oportunidad para apuntar a lo que considera ha sido una inconsistencia en el proceso por parte de la administración de Joe Biden -aunque el caso poco tenga que ver con el tema-. A partir de las declaraciones de una de las personas del think tank, quien hizo pública la audiencia del próximo 6 de junio, queda claro que los motivos detrás de esto tienen tintes políticos y que, muy probablemente, poco tengan qué ver con el Príncipe.

Lo que seguramente no caerá muy en gracia en la zona de Montecito es que se ha anunciado que la audiencia a llevarse a cabo en Washington D.C. estará abierta a la prensa, algo que solamente podría echar leña al fuego a las polémicas que rodean a los Sussex. Curiosamente, esta situación podría coincidir con la cita que el Príncipe tiene en Reino Unido para dar su testimonio en la demanda que mantiene en contra de un tabloide británico.