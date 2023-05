La ausencia de Meghan en una entrega de premios, ¿se debió a la polémica?

La polémica ha perseguido al Príncipe Harry y Meghan Markle desde que abandonaron Reino Unido en el 2020, y a pesar de gozar de períodos de descanso de vez en vez, la realidad es que sus nombres no son ajenos a los titulares en ningún momento. En medio de lo que se dice de ellos, el Príncipe Harry se encuentra embarcado en una férrea pelea contra los tabloides británicos, con por lo menos tres procedimientos legales activos en este momento. Aunque estos no son sus únicos procesos, apenas hace unos días llamaba la atención que la High Court de Reino Unido rechazó la petición del Príncipe de revisar la decisión de la Home Office de no permitirle pagar por seguridad pública de forma privada durante sus visitas a su país natal. Curiosamente, el mismo día que su equipo legal ingresaba esta segunda petición, los Duques de Sussex con Doria Ragland asistían a una entrega de premios, todo parecía seguir la normalidad, hasta que una mañana después, uno de sus voceros dio a conocer que la pareja se había visto involucrada en lo que calificaron como una ‘casi catastrófica’ persecución. Lo que parecía una situación alarmante se convirtió en polémica cuando el NYPD y el alcalde de Nueva York dieron una versión menos preocupante de los hechos, misma línea del testimonio del chofer del taxi al que se subieron en algún momento. Ante la polémica que los envolvió, ahora se reporta que su ausencia a una nueva entrega de premios podría estar ligada a estos hechos, pero, ¿es esto cierto? ¿En algún momento se tuvo contemplado que asistiera?

La respuesta de la agencia a la que Harry y Meghan habrían exigido las fotos de la persecución

La nueva controversia alrededor de Harry

La premiación en la que no ha aparecido

Meghan Markle fue anunciada como una de las recipientes de los Gracie Awards por su labor en su podcast Archetypes, el cual realizó en colaboración con Spotify y publicó el año pasado. El anuncio de este reconocimiento se dio a finales de marzo, aunque la premiación sería este 24 de mayo en Beverly Hills -y según se ha podido ver en las imágenes de esta gala, entre las invitadas estuvieron personalidades como Sandra Echeverría y Diane Warren, quienes también recibieron una estatuilla-.

En aquel entonces, al enterarse de la noticia, Meghan, a través del sitio de Archewell dio a conocer un agradecimiento: “Gracias a la Alliance for Women in Media Foundation por este prestigiado honor. Este es un éxito compartido para mí y el equipo detrás de Archetyples -del que la mayoría son mujeres- y los inspiradores invitados que me acompañaron cada semana”. A pesar de este mensaje, en los reportes alrededor de esa fecha no se mencionaba la posibilidad de su asistencia a la entrega, a diferencia de lo sucedido la semana pasada. De hecho, para la gala de los premios de la Ms. Foundation for Women, su asistencia estuvo confirmada incluso antes de que se supiera que no asistiría a la coronación, por lo que no queda claro que en algún momento haya tenido pensado asistir a los Gracie Awards.

Harry y Meghan, involucrados en una ‘casi catastrófica’ persecución vial

Por qué se ha relacionado la polémica de la persecución

Aparentemente, los varios titulares que apuntan a que la Duquesa no asistió a los premios por la polémica en la que se vio envuelta la semana pasada derivan del reporte de US Weekly, en el que se dice que Meghan se encuentra sorprendida ante la respuesta a lo sucedido el martes pasado en la Gran Manzana. “Insisten en que su recuento de la persecución absolutamente no estuvo exagerada y que la gente piense lo contrario es lastimoso y está fuera de lugar”, atribuyen a una fuente supuestamente cercana a la pareja.

Esta declaración va de la mano con la dada por Ashley Hansen, vocera de los Sussex, al New York Times, tras los reportes que cuestionaban la persecución. “Respetuosamente, considerando la historia familiar del Duque, uno tendría que pensar nada de la pareja o cualquiera asociado a ellos para creer que esto fue un truco publicitario. Francamente, pienso que es aberrante”, dijo enfáticamente, refiriéndose al trágico accidente en el que el 31 de agosto de 1997, la Princesa Diana perdió la vida en un accidente vial en el que se vieron involucrados fotógrafos que la seguían por la ciudad de París.