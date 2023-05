Victoria de Suecia, triunfa en su vestido más arriesgado A pesar de siempre apostar por la discreción cuando de sus looks se trata, esta vez la Princesa Heredera ha decidido arriesgar con un color que no dejó a nadie indiferente

Entre su generación, Victoria de Suecia suele ser la heredera al trono más discreta. Desde que su papel dentro de la Familia Real cambió cuando era una niña -cuando se modificó la ley para permitir que el primogénito fuera el heredero sin importar su sexo-, Victoria siempre se ha apegado a los protocolos y formalidades que se esperan de ella. A pesar de ser una de las embajadoras más fieles de la moda sueca, la Princesa suele apostar siempre por la discreción cuando de moda se trata. Los cortes clásicos, colores tradicionales y la producción siempre local, son características claras dentro de su guardarropa. Pero de vez en vez se da una que otra licencia, como ha sucedido esta tarde. La Familia Real sueca se ha dado cita en los Premios Polar entregados por la Real Academia Sueca de Música y considerados uno de los más importantes en su tipo. Al parecer, al tratarse de una ocasión como ésta, la Princesa ha decidido arriesgarse con un diseño que era imposible ignorar. Lo mejor es que ha salido victoriosa de este riesgo de estilo, lo que ha quedado claro con la enorme sonrisa con la que desfiló por la alfombra roja.

El look para una noche de música

Por supuesto, el que se tratara de una innovación cuando de moda se trata no significa que Victoria iba a dejar de lado todos los pilares de su guardarropa. El diseño en cuestión es un vestido de volantes de gran tamaño con un escote asimétrico, dejando un hombro al descubierto, un corset en transparencias y falda también de proporciones distintas en holanes. Si la estructura del diseño es por demás llamativa, lo es más el amarillo fosforecente de su tela. Se trata de un modelo de la colección Circular Design Story de la marca por excelencia sueca H&M. El diseño original del 2021 se dio a conocer en blanco con lunares negros, pero en febrero del año pasado, Eloisa de Orange-Nassau (nieta de la Princesa Beatriz) lo llevó a una entrega de premios en el mismo color que Victoria.

En esta ocasión, la heredera al trono sueco lo ha combinado con unos grandes pendientes en el mismo color del vestido, así como algunas pulseras aparentemente hechas por sus hijos. En un tema muy comentado en las redes sociales, los complementos han sido en negro con una bolsa estilo pouch y tacones altos. Dando total protagonismo al dramático vestido llevó la melena completamente recogida en un moño bajo con una raya de lado.

A la Cenicienta, Victoria de Suecia lleva la misma firma elegida por Kate Middleton

El look de Sofia de Suecia

Pero Victoria no fue la única en la familia que brilló sobre la alfombra roja. Del brazo de su marido, el Príncipe Carlos Felipe, Sofia de Suecia apareció en este evento luciendo un clásico vestido con estampado floral de la firma noruega byTimo. A pesar de que su vestido cuenta con una inspiración romántica completamente diferente al estilo del diseño de su cuñada, ambas coincidieron con los holanes que enmarcaban algunos puntos de sus looks. Por su parte, la Princesa Sofia eligió llevar la melena completamente suelta con ondas. El toque final lo ha dado luciendo unos pendientes colgantes con perlas entrelazadas modelo Luisa de la firma Caroline Svedbom, que aunque ya están completamente agotados, tenían un precio de alrededor de $3,400 pesos mexicanos. El toque final de este look ha sido el bolso modelo Colette de la marca Anine Bing que tiene un precio de 550 dólares (aproximadamente $9,885 pesos mexicanos).