Un revés para Harry, se le niega llevar a la corte su petición de pagar por seguridad pública en Reino Unido

La polémica no ha dejado de rodear al Príncipe Harry y Meghan Markle.Después de unos meses aparentemente tranquilos después de la ola de controversias que trajo el libro Spare, el Príncipe Harry se involucró en una serie de batallas legales contra los tabloides, encabezando grupos de distintas celebridades para denunciar prácticas supuestamente ilegales para obtener información sobre ellos. Dejando claro que esta es una causa que quiere representar personalmente, hace unas semanas, el Príncipe tomó a todos por sorpresa al viajar a Londres para aparecer en las audiencias del caso que mantiene contra Associated Newspapers. En este momento, su equipo legal se encuentra en pleno juicio en contra de Mirror Group Newspapers, a quien denuncian, entre otras cosas, de intervención telefónica, y se espera que el Príncipe vuelva a viajar a su país a principios de junio para dar su testimonio. Como si esto no fuera poco, la semana pasada, por segunda ocasión, la abogada del Príncipe expuso nuevos argumentos por los que se le debería permitir a Harry llevar a la Corte su caso contra el gobierno británica ante la decisión tomada de no dejar que pague de forma privada por la seguridad pública de la que gozaba antes de dejar su puesto como miembro senior de la Familia Real británica. Casi enfatizando los temores de Harry, el mismo día que su abogada presentaba el caso, los Sussex se vieron involucrados en una ‘casi catastrófica’ persecución, en palabras con su equipo, pero parece que esto no cambió la decisión del juez, quien ha dado un revés al Príncipe.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La nueva controversia alrededor de Harry

La respuesta de la agencia a la que Harry y Meghan habrían exigido las fotos de la persecución

La decisión del juez

Después de tener los argumentos por escrito por parte del equipo legal del Príncipe, este martes, el juez Martin Chamberlain rechazó por segunda ocasión la petición para llevar una apelación a la decisión tomada por la oficina gubernamental correspondiente a la Corte. En su escrito, el juez explicó por qué los nuevos argumentos de los abogados del Príncipe no cambiaban la decisión original que se había tomado, ya que no está peleado el que la policía se necesite en un evento privado, por ejemplo un concierto o un evento deportivo, en donde hay involucrado un gran número de personas convirtiéndolo de interés público, a que se le niegue a una persona privada el que pague por esa seguridad.

Como suele suceder en estos casos, esta decisión no significa que la batalla haya terminado, ya que Harry sí ha recibido el derecho de una revisión judicial a la decisión principal de la Home Office, además de que sus abogados todavía pueden apelar esta resolución del juez.

La postura del gobierno

El organismo gubernamental en el que recayó la decisión de remover la seguridad pagada por los ciudadanos es la Home Office, a través de la división RAVEC (Comité Ejecutivo para la protección de la realeza y figuras públicas). En su testimonio escrito, su equipo legal apuntó que: “Se consideró que no era apropiado el apoyar una resolución en la que individuos adinerados puedan ‘comprar’ seguridad de oficiales de policía especialistas (potencialmente, incluyendo oficiales armados), en circunstancias en las que RAVEC ha determinado que no es de interés público que el individuo reciba ese tipo de seguridad en bases de financiamiento público”. La Metropolitan Police también apuntó a que esta decisión podría sentar un precedente inaceptable, en el que ricos y famosos podrían pagar por seguridad que debe ser pública.

El controvertido personaje que ha declarado en el juicio de Harry

Qué es lo que quiere Harry

Ante el abandono de su posición como miembro senior de la Familia Real británica, entre los privilegios que perdió estuvo el de la seguridad pagada por el Estado de la que gozaba, al ya no dar un servicio como miembro de la realeza. Ha de recalcarse que la Home Office ofreció revisar caso por caso las visitas de Harry y proveerle de protección siempre y cuando viajara por una cuestión de interés público, pero no hacerlo si la aparición tenía un carácter de interés personal. Pero, el Príncipe ha expuesto que no se siente seguro de regresar a Gran Bretaña con su familia sin esa protección, pues considera que la seguridad privada que paga en Estados Unidos no cuenta con el conocimiento y herramientas que tenía su equipo de protección pública. Cuando se le negó el tener seguridad financiada por el Estado, Harry ofreció pagarla de su propio bolsillo, pero esto sentaba un precedente en que cualquier persona con suficiente dinero, podría pagar por policía pública, algo que no es deseable, según el organismo gubernamental.