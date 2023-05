La nueva controversia alrededor de Harry

Tras su partida de la posición que ostentaba como miembro senior de la Familia Real británica, el Príncipe Harry ha decidido emprender una férrea batalla contra los tabloides. Según él mismo ha explicado a través de los testimonios de sus abogados, en su momento, le era imposible emprender acción legal en contra de estas publicaciones británicas, pues explica, el Palacio busca a toda costa involucrar a los royals en una circunstancia que los podría llevar al estrado, pero libre de su posición, está dispuesto a hacerlo con tal de acabar con las prácticas que él considera ilegales. Si previo a la coronación hizo presencia en Reino Unido para aparecer en tres audiencias de su caso contra Associated Newspapers, en este momento, se lleva a cabo un juicio de seis semanas en el que el Príncipe junto a un grupo de celebridades han demandado a Mirror Group Newspapers. Por supuesto, este tipo de batallas no vienen sin algunas controversias y en los respectivos casos se han podido ir sabiendo algunas cosas del Príncipe que tal vez no se conocían. Pero, si se pensaba que los tabloides bajarían la guardia cuando de los Sussex se trata ante la amenaza de demanda, solamente unos días después del comentado asunto de la ‘casi catastrófica’ persecución, el nombre del Príncipe apareció en unos reportes que han sido ya desmentidos por su equipo.

El controvertido reporte

The Sun, uno de los primeros tabloides contra los que Harry decidió emprender una cruzada, publicó el pasado 20 de mayo un artículo bajo el titular: “El Príncipe Harry ‘tiene un hotel de lujo en el que se queda sin Meghan Markle cerca de su casa de 12 millones en California’”. A pesar de las comillas que suelen implicar reserva en la situación, el tabloide prosiguió en el texto a decir que no solamente había reportes de que tenía una habitación de hotel reservada en un hotel cercano, sino que de vez en cuando también se quedaría en los exclusivos San Vicente Bungalows, un lugar reservado para miembros -en donde se ha capturado a Harry y Meghan antes-.

El breve reporte dedicaba una gran porción del espacio a contar sobre las estrictas normas del lugar, así como la costosa membresía que los exclusivos clientes deben pagar. A pesar de esto, en medio de una ola de información que siempre envuelve a los Sussex, la información corrió como agua, sobre todo en redes sociales.

El desmentido

La información brincó al otro lado del océano, y ha sido Page Six quien ha recurrido a un vocero de la pareja que se ha limitado a decir: “Esto no es cierto”, frase suficiente para desmentir la información. A pesar de esto, la publicación de The Sun se mantiene sin modificación hasta el momento en su portal web, lo que no ha pasado desapercibido en otros portales internacionales que han replicado la información.

Una de las notas del juicio de Harry no vino de la intervención telefónica, sino de otro tabloide

El otro hotel que también se ha visto en rumores

Si hay algo que es seguro cuando se trata de Harry y Meghan es que la controversia los suele perseguir. Ese fue el caso de la semana pasada cuando después de una entrega de premios, el equipo de la pareja reportó que se había visto envuelta en una ‘casi catastrófica’ persecución, el problema se dio cuando las autoridades y otros involucrados -como el chofer del taxi en el que en un bizarro momento se transportaron- dieron una versión distinta de lo sucedido. Ante esto, corrió la pregunta hecha por Piers Morgan, de por qué no habían buscado refugio en uno de los hoteles de la zona, específicamente el Carlyle de Nueva York. Aparentemente, esto hizo que corriera el rumor -sin ningún tipo de prueba de por medio-, de que los Sussex habían buscado quedarse en el exclusivo lugar antes de realizar el viaje, pero que se les había rechazado su petición de un descuento. Por supuesto, esto no fue verificado ni es viable que el hotel, conocido por sus famosos huéspedes, haya filtrado la información, pero la teoría corre por las redes sociales.