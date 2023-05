La respuesta de la agencia a la que Harry y Meghan habrían exigido las fotos de la persecución

A pesar de ser una ciudad con 18,000 cámaras viales resguardando las calles, todavía no se sabe a ciencia cierta qué sucedió la noche del martes en las calles de Nueva York. En un mundo en el que cada palabra es medida y analizada, las alarmas se encendieron cuando la mañana del miércoles, un vocero del Príncipe Harry y Meghan Markle se vieron involucrados en lo que calificó de una persecución ‘casi catastrófica’. Los recuerdos del pasado hacían que esto fuera aún más alarmante que cualquier otro caso, pero la polémica comenzaría cuando en un primer momento el NYPD dijo no tener reportes de algo en esta línea, para más tarde confirmar que habían apoyado a los Sussex para llegar a su destino y que no había habido choques, accidentes o lesionados en el camino. A esto se sumaría el bizarro momento en el que los Sussex y Doria Ragland dejaron la seguridad de su vehículo para abordar un taxi, del que el chofer ha declarado que no hubo una persecución y que cree que se han ‘exagerado’ los detalles, pues él nunca sintió miedo. La coincidencia de que esa misma mañana, el equipo legal del Príncipe había presentado a la High Court sus argumentos para llevar a la corte el caso contra la Home Office para pagar por la seguridad pública en Reino Unido, no ha pasado desapercibida, simplemente echándole más fuego a la hoguera. Ahora, se da una nueva situación y es que según se reporta, los Sussex habrían exigido a la agencia que tenía las imágenes de esa noche que se las entregaran, y la respuesta ha llamado por demás la atención.

La petición

De acuerdo con información de TMZ, el equipo legal de los Sussex habría hecho llegar a Backgrid una carta en la que solicitaban las fotos. El portal de noticias replica el fragmento: “Es por este medio que exigimos a Backgrid que inmediatamente nos entregue copias de todas las fotos, videos y/o films grabados anoche por los fotógrafos freelance (que siguieron) a la pareja después de que dejaron el evento y por las siguientes varias horas”.

La comentada respuesta

Si la petición llamaba la atención, lo que se ha vuelto viral ha sido la respuesta que los abogados de Backgrid habrían dado a los abogados de los Sussex. En un texto replicado por TMZ se lee: “En Estados Unidos, como estoy seguro que saben, la propiedad le pertenece a su dueño: terceras personas no pueden exigir que se les entregue, como tal vez, los reyes pueden hacer. Tal vez debería sentarse con sus clientes y aconsejarles que las reglas inglesas de la prerrogativa real para demandar a los ciudadanos a entregar su propiedad a la corona fue rechazada por este país hace mucho tiempo. Defendemos a nuestros padres fundadores”.

De acuerdo con esta misma información, la agencia de fotografías habría tenido 4 fotógrafos cubriendo a los Sussex esa noche, 3 de ellos en automóvil y uno en motocicleta. Además de haber agregado en su escrito que “no tenían intención de causar angustia o daño, pues su única herramienta era su cámara”.

A pesar de que estos escritos parecen sacados del guion de una serie de televisión, la realidad es que en el primer comunicado emitido por el equipo de Harry y Meghan se deja entrever que no se desea que se publiquen las fotografías tomadas en ese momento, por la forma en la que se consiguieron, petición que la mayoría de los medios ha seguido al pie de la letra.

El comunicado original del equipo de Harry y Meghan

“Anoche, el Duque y la Duquesa de Sussex y la señora Ragland estuvieron involucrados en una casi catastrófica persecución a manos de un grupo de altamente agresivos paparazzis. Esta incansable búsqueda, que duró más de dos horas, casi resultó en una coalición involucrando a otros automovilistas en el camino, peatones y dos oficiales del NYPD (New York Police Department)”.

“Mientras que ser una figura pública viene con un nivel de interés por parte del público, nunca debería venir a cuestas de la seguridad de alguien. La difusión de estas imágenes, dada la manera en la que fueron obtenidas, incita a una práctica altamente intrusiva que es peligrosa para todos los involucrados”, finaliza.