El controvertido personaje que ha declarado en el juicio de Harry

Mientras de este de este lado del globo todos los titulares se han visto inundados con recapitulaciones y especulaciones sobre lo que sucedió la noche del martes después de que el Príncipe Harry, Meghan Markle y Doria Ragland dejaran una entrega de premios y se vieran involucrados en lo que un vocero de la pareja calificó como una ‘casi catastrófica’ persecución vial, en Reino Unido se dio una sesión más del juicio de seis semanas en el que Harry junto a un amplio grupo de celebridades se encuentran demandando a Mirror Group Newspaper por el uso de prácticas ilegales para la recopilación de información para sus notas, entre las que destaca la intervención telefónica. Ha de recordarse que éste no es el único proceso que el Príncipe enfrenta en este momento. Además de esta y varias demandas contra distintos tabloides británicos, la misma mañana del martes, la abogada del Príncipe presentaba sus argumentos en la High Court para que se permita que Harry vuelva a combatir la decisión de la Home Office de negarle la posibilidad de pagar por seguridad pública durante sus visitas en Reino Unido. Paradójicamente, este mismo día se daba la situación que ha sido tan comentada. Y es que en Estados Unidos continúa el debate sobre lo que sucedió en la llamada persecución, después de que el NYPD dejara claro que las cosas fueron ‘retadoras’ más no hubo ningún accidente ni lesionado en lo sucedido, así como el alcalde de NY apuntó a que le parecía ‘difícil de creer’ que hubiera una persecución de dos dos horas y el chofer del taxi que tomaron en algún momento habló de una ‘exageración’.

Mientras se sigue especulando en Estados Unidos, en Reino Unido continuó la audiencia programada para este jueves en el juicio de Harry contra MGN. En esta ocasión, distintos ex colaboradores del grupo editorial rindieron su testimonio, pero ha habido alguien que ha llamado ampliamente la atención en la lista de testigos del equipo legal de Harry y que subió al estrado el miércoles, pasando desapercibido en medio de la ola de información que lo sucedido en la Gran Manzana provocó. Graham Johnson, a quien distintos medios locales han calificado de un hacker que trabajó en el controvertido News of the World -publicación que se vio involucrada en el caso de intervención telefónica más sonado de este tipo en los años 90s- y en el Sunday Mirror -que tuvo la misma situación en los 2000s-.

Durante el interrogatorio, el abogado de MGN preguntó al testigo: “Señor Johnson, ¿por qué debería la corte creerle a usted, un auto confeso mentiroso profesional que se ha involucrado en actividades ilegales por muchos años?”. Dejando claro que estaba consiente de sus mentiras, el hombre declaró: “Porque no las uso en el banquillo de los testigos bajo juramento en la High Court”. El hombre habló de su contacto con distintos periodistas, investigadores privados y la compra de información en la que se vio involucrado. Johnson apuntó a que había contratado al investigador privado Danno Hanks para obtener información de forma ilegal, pero dijo no recordar para que artículos en específico se hizo esto.

Por qué no había hablado antes

A lo largo de su testimonio que se extendió hasta este jueves, el hombre habló de distintas situaciones, aunque la única nota a la que hizo referencia específicamente fue a una de Hugh Grant -uno de los demandantes-. Sobre por qué no había hablado sobre esto antes, aunque apuntó a que no pensaba que sus acciones pudieran llevarlo a prisión en su momento, el hombre dijo que no había hablado antes por los temores legales que esto pudiera provocar.

En otro punto de su declaración, habló del caso de Sadie Frost, otra de las demandantes en el grupo del Príncipe Harry, curiosamente, ninguno de estos asuntos tocaban las denuncias hechas por el Duque de Sussex. Al igual que Johnson, en esta audiencia dio su declaración el investigador privado Steve Whittamore, que dijo haber trabajado para distintos periodistas, al igual que Danno Hanks, quien dijo haber sido acusado de crímenes más veces de las que puede contar. Este hombre ha declarado a la BBC en un caso aislado que The Sun -otro tabloide no ligado a esta demanda, pero sí a otro proceso de Harry- le había pagado por recabar información de Meghan Markle cuando comenzó su relación con el Príncipe Harry, algo que el tabloide ha negado.