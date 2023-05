La Princesa de Gales y el vestido ideal para esta temporada

Con el paso de los días, las emociones vividas en la coronación van quedando atrás y la serie de imágenes que se recopilaron en los distintos eventos alrededor de la ceremonia han quedado para el recuerdo, y algunas, para los libros de historia. Con esto en mente, los royals retomaron sus actividades de manera casi inmediata, con una Princesa de Gales recuperando su agenda dirigida a los proyectos que más le apasionan casi de forma inmediata. Por supuesto, para los fieles seguidores de su estilo no ha pasado desapercibido que han quedado atrás los glamurosos looks que se le vieron en los distintos eventos en torno al 6 de mayo, y ha ido retomando algunas combinaciones que ya se sabe son ganadoras dentro de su guardarropa. Eso fue lo que pasó esta mañana cuando Kate Middleton apareció en el centro de Anna Freud en Londres, para hablar de salud mental. Se sabía que la Princesa llevaba un vestido nuevo, pero resultaba poderosamente conocido. ¿La razón? Es que se lo habíamos visto antes en otro color, mismo recurso que utilizó en los eventos previos a la coronación, cuando para no arriesgar, eligió diseños que ya le habíamos visto, renovándolos únicamente al cambiarlos de color.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El espectacular vestido asimétrico que la Princesa de Gales lució al piano en Eurovisión

El misterio del vestido que Kate llevó en la coronación

La cita

Con motivo de la Semana de la Salud Mental, Kate se reunió con un grupo de alumnos del colegio St. Richard, en el centro de Anna Freud, del que es patrona desde el 2016, además tuvo la oportunidad de conocer al equipo y participar en una mesa redonda para hablar sobre el apoyo de esta causa tanto en éstas como en las próximas generaciones. Es bien sabido que ésta es una de las causas más cercanas al corazón de la Princesa, por lo que ha intentado reforzarla a través de distintas iniciativas.

Durante su plática con los chicos de secundaria, una de ellas platicó sobre su interés por el deporte, algo que Kate apoya fervientemente, por lo que no sorprendió que le respondiera: “En el deporte hay tanto mental como habilidades físicas, el tener este tipo de habilidades y este tipo de cosas en tu caja de herramientas te ayudará, probablemente no solo en la escuela, sino en tu vida familiar o escolar o en otras cosas también”. Es ampliamente conocido que la Princesa destacó en diferentes deportes a lo largo de su infancia y juventud, recargándose en estos para distintas situaciones que enfrentaba en ese entonces. Su amor por el deporte es algo que la acompaña hasta estos días y en su plataforma ha decidido promover este tipo de actividades como un fuerte apoyo dentro de la salud mental.

Después de hablar con un grupo de expertos y de, incluso, llevar a casa uno de los materiales preparados para ayudar a los padres a lidiar con la ansiedad en los niños, Kate partió diciendo a la gente que la esperaba: “Me voy sintiéndome inspirada, he aprendido mucho de la gente joven”.

De elegante carmín, Kate Middleton deslumbra en el concierto por la coronación de Carlos III

La combinación perfecta

Esta mañana se vio a la Princesa de Gales radiante en un diseño con una silueta que ha sido triunfadora dentro de su clóset desde que llegó a la vida del Palacio. En esta ocasión se trató del vestido Flippy Wiggly de la firma británica Suzannah de 2,790 libras esterlinas (alrededor de $61,413 pesos mexicanos) en verde botella, que en este momento solamente se encuentra disponible para pre-ordenar, pues está agotado. De inspiración de los años 40s, se trata de un shirt dress con botonadura al frente, cinturón y detalles plisados que enfatizan la figura. A simple vista, podría parecer que es un vestido del clóset de la Princesa, pues el color es casi idéntico al diseño de Dolce & Gabbana que Kate a lucido a lo largo de los años, y el modelo Flippy Wiggly es uno que le vimos el año pasado en color hueso -el cual todavía está disponible en el sitio web de Suzannah-.

En esta ocasión, Kate lo ha combinado tal como llevó la versión hueso, con unos estilosos tacones bicolor de Alessandra Rich, modelo Fab, que en su momento tuvieron un precio de 540 libras esterlinas (alrededor de $11,886 pesos mexicanos), aunque ya no se encuentran disponibles. El toque diferente para esta aparición, fueron los aretes de Kate de Accesorize de inspiración artesanal en dorado con algunas aplicaciones de piedras que aunque costaban solamente 11 libras esterlinas ($242 pesos mexicanos), ya no están a la venta porque son de la temporada anterior.