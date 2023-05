Harry y Meghan, involucrados en una ‘casi catastrófica’ persecución vial

La mañana del martes, los abogados del Príncipe Harry presentaban ante la High Court de Reino Unido un escrito en el que explicaban por qué era importante que se permitiera al hijo de Carlos III llevar a la corte su caso contra la Home Office después de que se le negara el poder pagar de forma privada por seguridad pública durante sus visitas a su país. A pesar de que esto ya se le ha negado en una ocasión, el equipo legal del Príncipe ha insistido con nuevo argumentos para por lo menos poder mostrar al juez su postura ante esta situación. Dejando de lado las cuestiones legales, la noche del martes parecía ser una de brillo y sonrisas para Harry y Meghan, quienes aparecieron en la entrega de premios de la Ms. Foundation for Women, en la que recibió el galardón de Woman of Vision Award. En esta ocasión, no estuvieron solos, la pareja llegó al lugar por una puerta lateral, acompañados por Doria Ragland, madre de Meghan, mientras que en la ceremonia se pudo ver que estuvieron presentes distintos amigos de la californiana. Si Gloria Steinem fue la encargada de entregarle su premio sobre el escenario, entre las fotografías del evento también aparecieron Markus Anderson y Genevieve Hillis, amigos cercanos de Meghan. Hasta ese momento todo parecía ir tal a lo planeado, pero un vocero de los Sussex ha dejado ver que la noche no terminó en una nota positiva.

El comunicado del vocero

A través de distintos medios locales se ha replicado el comunicado de un vocero de la pareja, que lee: “Anoche, el Duque y la Duquesa de Sussex y la señora Ragland estuvieron involucrados en una casi catastrófica persecución a manos de un grupo de altamente agresivos paparazzis. Esta incansable búsqueda, que duró más de dos horas, casi resultó en una coalición involucrando a otros automovilistas en el camino, peatones y dos oficiales del NYPD (New York Police Department)”.

“Mientras que ser una figura pública viene con un nivel de interés por parte del público, nunca debería venir a cuestas de la seguridad de alguien. La difusión de estas imágenes, dada la manera en la que fueron obtenidas, incita a una práctica altamente intrusiva que es peligrosa para todos los involucrados”, finaliza.

Los reportes de lo sucedido

A pesar de que no se da más información de lo sucedido, el Evening Standard apunta a que se vieron involucrados seis vehículos polarizados con gente no identificada manejando de forma irresponsable, información que también ha sido difundida por Omid Scobie, autor de Finding Freedom, a quien se ha ligado ampliamente con la pareja. En esta misma línea, el periodista escribió en su cuenta de Twitter: “A pesar de haber sido confrontados por policías uniformados en repetidas ocasiones, los autos de los paparazzi continuaron su búsqueda al tratar de seguir a los Sussex y a Doria a la residencia privada en la que se estaban quedando. Las violaciones de tráfico de los automovilistas incluyeron manejar por la acera, ignorar semáforos en rojo, echarse de reversa en una calle de un solo sentido, manejar mientras tomaban fotografías y bloquear ilegalmente a un vehículo en movimiento”.

El autor continuó escribiendo: “Fotografías de la pareja que fueron resultado de la persecución de dos horas aparecieron brevemente esta mañana en el Daily Mail, pero han sido eliminadas desde entonces. Una fuente cercana a los Sussex dice que Harry, Meghan y Doria están "comprensiblemente conmocionados, pero agradecidos de que todos está a salvo”.

A pesar de esta información, en el artículo publicado en Yahoo! News, medio para el que trabaja Scobie, se apunta a que de acuerdo con el New York Times, el NYPD no tiene reporte de que haya habido una persecución involucrando a la pareja en el área. En la renombrada publicación se apunta que no hay reportes de choques ni heridas en la zona tampoco, y que se trata de una historia en desarrollo. Por su parte, Reuters apunta a que el NYPD ha establecido que en este momento todavía no puede dar declaraciones al respecto.