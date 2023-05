De la mano de Harry y de su mamá, Meghan Markle brilla en su noche más especial en Nueva York

Esta noche Nueva York se convirtió en el centro de todas las miradas ante el anuncio de la participación de la Duquesa de Sussex, Meghan Markle, en los Foundation Women of Vision Awards, donde será honrada con el premio Woman Vision. Para esta importante cita en la Gran Manzana, Meghan sorprendió al arribar de la mano de su esposo, el Príncipe Harry quien recientemente realizó un viaje rélampago a Londres para asistir a la coronación de su papá, el Rey Carlos III. La pareja llegó acompañada de Dorian Ragland, mamá de Meghan, quien también cobijó a su hija en esta memorable noche en la que la reconocida activista y cofundadora de Ms Foundation, Gloria Steinem, será la encargada de reconocer a la Duquesa de Sussex. Para este evento, Meghan brilló con luz propia con un diseño dorado de Johanna Ortiz con el que acaparó miradas.

Vestida para triunfar, Meghan llevó un glamouroso look que consiguió con un vestido texturizado, en color dorado, strapless, con escote corazón, con detalles ‘cut out’ al frente con falda recta de largo midi. La Duquesa complementó su look peinado su larga y castaña cabellera en ondas que colocó de un lado dejando al descubierto uno de sus hombros, entre los accesorios que eligió resaltan tres pulseras Cartier Love de oro, con un valor de 7 350 dólares (poco más de 12 mil 800 pesos), que hicieron juego con el par de brillantes aretes de aro de J Crew que lució. Confiando en su belleza natural, Meghan llevó un maquillaje muy ligero en tonos arena con los que resaltó sus ojos, mientras eligió un tono nude para los labios.

Con su sonrisa como mejor “accesorio”, Meghan llevó un pequeño cluth dorado de Carolina Herrera y para cerrar con broche de oro, unas delicadas sandalias del mismo tono de Tom Ford . Aunque eligió un look de alfombra roja, la Duquesa de Sussex prefirió no desfilar e ingresó al evento con su mamá y Harry por la parte trasera del Ziegfeld Ballroom. Cumpliendo al pie de la letra con el código que se requiere para un evento de esta naturaleza, el Príncipe Harry optó por su característico traje azul marino, que combinó con camisa blanca y corbata azul cielo, mientras que su suegra, Doria, dio lecciones de elegancia con un infalible vestido negro que lució con unos tacones destalonados y un bolso de mano negro.

Meghan será reconocida por su trabajo en el feminismo, tal como se anunció en la página oficial de Women of Vision donde se describe a la Duquesa como: “Una feminista defensora de los derechos humanos y la equidad de género. Modelo a seguir mundial. Meghan también es una apasionada defensora de los derechos de la familia y una inversora en empresas dinámicas fundadas por mujeres”. En este sitio web también se resalta la influencia de Meghan a nivel mundial: “Es reconocida como una de las mujeres más poderosas e influyentes del mundo, encabezando listas como las personas más influyentes de la revista TIME, las 25 mujeres más influyentes de The Financial Times y Variety Power of Women”.

Su primera aparición tras la coronación

Esta premiación representa la primera gala de los Duques de Sussex tras la coronación del Rey Carlos III, evento al que únicamente acudió Harry, debido a que coincidió en fecha con el cumpleaños número cuatro del pequeño Archie, primogénito de la pareja. Antes de este evento, cumpliendo con su agenda de trabajo, Meghan y Harry asistieron al grupo juvenil AHA! Santa Bárbara, para participar en las actividades del Mental Health Awareness Month (mes de la conciencia sobre la salud mental). Además, hace unos días, se dejaron ver saliendo de una comida casual junto a Cameron Diaz y Gwyneth Paltrow. Desde su mudanza a California, los Duques han manejado un bajo perfil; sin embargo, de vez en cuando también disfrutan compartiendo con sus nuevos amigos