Mientras su juicio con los tabloides se enciende, Harry emprende una nueva acción legal

Estos días es difícil llevar el hilo de las acciones legales que el Príncipe Harry se encuentra enfrentando. Si hace unas semanas -antes de la coronación- viajaba a Reino Unido para participar en las audiencias preliminares en el caso contra Associated Newspapers, en los últimos días, a la distancia, el Príncipe se ha visto envuelto en el inicio del juicio que tienen contra Mirror Group Newspapers, por la obtención ilegal de información para la realización de notas, acusándolos, entre otras cosas, de espionaje telefónico. En los últimos días, ha sido precisamente de este juicio del que se han desprendido un sinfín de titulares y justamente, cuando las cosas comenzaron a animarse con el paso de Omid Scobie -autor de Finding Freedom- en el estrado, surge un nuevo proceso legal encabezado por Harry. Esta vez, el Príncipe vuelve a enfrentarse al gobierno británico ante su negativa de permitirle contratar a miembros de la seguridad pública para su protección pagándoles directamente.

Empezando por partes, durante la audiencia de este lunes hubo un capítulo por demás polémico en el caso del Príncipe Harry contra el grupo editorial detrás del tabloide británico Daily Mirror. El testigo a llamar a declarar en este caso fue Omid Scobie, autor de la biografía Finding Freedom y quien ha sido ampliamente vinculado con Meghan Markle, incluso llegándolo a llamar ‘vocero no oficial’ de la pareja, situación que no pasó desapercibida para la defensa.

En su testimonio, Omid aseguraba que en su época de estudiante, durante una visita de una semana que tuvo al períodico hace más de 20 años, se le proporcionó una lista de teléfonos y se le explicó cómo poder escuchar su buzón de voz de forma ilegal. Además señaló que escuchó que una de las notas sobre Kylie Minogue se había escrito con información recabada a través de la intervención telefónica.

De forma muy directa a estos testimonios, el abogado Andrew Green dijo al periodista: “Señor Scobie, este incidente no pasó, ¿verdad? Ningún periodista le hubiera pedido a usted, un estudiante becario durante una semana el que interviniera teléfonos”.

El abogado del grupo editorial preguntó explícitamente a Scobie si tenía interés en apoyar a Harry y Meghan si surgía la oportunidad, a lo que respondió: “No, lo que estoy haciendo ahora es dar armas a los tabloides para que me sigan llamando su amigo”, en esta misma línea, el autor quiso negar la supuesta estrecha relación que se dice tiene con los Sussex, “Nunca he socializado con él. Soy un miembro de la prensa tratando de hacer mi trabajo…lo que estoy haciendo hoy está haciendo mi vida más difícil”.

Se encuentran inconsistencias en el testimonio de Harry contra los tabloides

Harry emprende otra batalla

A la par de que en el juicio contra MGN vivía su audiencia de este martes, los abogados del Príncipe Harry exponían en la High Court, que su cliente tiene derecho a rebatir la determinación en la que se establecía que no puede pagar de su propia bolsa por la seguridad pública de la que gozaba antes de su partida a Estados Unidos. Fue en el 2020 cuando la Home Office -dependencia gubernamental de la que depende esta instancia en Reino Unido- determinó que se le retirara al Príncipe la seguridad pública de la que gozaba como miembro senior de la Familia Real al dejar su posición, pues ya no se justificaba que los impuestos de la gente siguieran pagando por esto. La intención del Príncipe en este momento es poder llevar a la Corte su lucha al estar en desacuerdo con las decisiones tomadas por el organismo gubernamental, principalmente en línea con que se le permita pagar por seguridad de Scotland Yard para sus visitas con su familia a Reino Unido, algo que no está permitido para civiles. Esta es la segunda vez en la que el Príncipe hace esta búsqueda, esta vez, con nuevos argumentos de parte de su equipo legal.

A través de un testimonio escrito, su abogada Shaheed Fatima estableció: “La principal ‘desventaja’ establecida de acuerdo a Ravec -que permitir pagar por protección de seguridad es contraria al interés público y va a restar la confianza del público en el Metropolitan Police Service- no puede ser conciliada con…el hecho de que el Parlamento ha expresamente permitido el pago de esos servicios…Al crear esta discreción, el Parlamento claramente ha decidido que en principio el pagar por la policía no es inconsistente con el interés público o la confianza del público en el Metropolitan Police Service”.

El abogado de la Home Office, mantiene que los mismos argumentos por los que le fue negado a Harry llevar el caso a la corte la primera vez se sostienen y que de manera unánime, los miembros del organismo consideraron que no es posible que un civil pague a una dependencia gubernamental por seguridad.