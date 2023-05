¿Cómo ha combinado Kate su color más complicado?

La agenda de la Princesa de Gales en las últimas semanas ha sido una sumamente ocupada, lo que ha permitido ver una amplia muestra de atuendos a lo que siempre están pendientes los muchos seguidores del estilo de Kate Middleton. Desde aquellos looks que replicaban algunas de sus combinaciones ganadoras en distintos colores los días previos a la coronación, hasta el impresionante diseño de Alexander McQueen que llevó a la ceremonia el pasado 6 de mayo. Esta creación no se ha quedado sin su dosis de misterio, ante el inesperado cambio que se vio en su escote tras la publicación de los retratos oficiales tomados aquel día. Después de esto, se pudo ver a una Kate más cómoda al asistir con su familia al completo a un servicio de voluntariado con los scouts, para después retomar el glamour más clásico con un diseño de encaje de Elie Saab que le vimos hace unos años en el Royal Ascot durante su primera garden party de la temporada en el Palacio de Buckingham. Ahora, Kate se ha mostrado en una versión mucho más casual y relajada, pero lo ha hecho en un color al que muy pocas veces se arriesga, pero esta vez ha decidido retomarlo de una forma que es muy sencilla de llevar y seguramente te inspirará para esta temporada.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El misterio del vestido que Kate llevó en la coronación

De elegante carmín, Kate Middleton deslumbra en el concierto por la coronación de Carlos III

La competitiva cita

Esta mañana, la Princesa de Gales se reunió con las alumnas de la St. Katherine’s School en Bristol, quienes están participando en el programa On Track To Achieve, parte del programa de la fundación de la medallista británica Kelly Holmes. Por supuesto, había una razón detrás del casual atuendo de la Princesa y es que además de charlar con las chicas y sus profesores, como parte de su iniciativa Shaping Us, en la que Kate promueve la importancia del desarrollo en los primeros años de vida, además de ser énfasis en las actividades físicas y al aire libre, había que participar en una competencia que puso a la Princesa mano a mano contra la campeona olímpica. Y es que, a pesar de los mejores esfuerzos de Kate y su equipo de estudiantes, Kelly resultó campeona en los dos enfrentamientos en los que participaron.

Una vez apagadas las cámaras, se dio una charla de lo más inesperada en este tipo de eventos y es que según han narrado algunas personas presentes, las chicas tenían curiosidad de preguntarle a Kate sobre su llegada a la Familia Real británica, quien confesó que nunca le había cruzado por la cabeza sino hasta que se enamoró de William. “Solamente estaban hablando sobre ser una royal. ¿Era algo que quería hacer? Y ella dijo que lo tuvo que aprender. Es una lucha saber que puedes ser aceptada y encajar bien, y todavía necesitas seguir aprendiendo todos los días”, contó Kelly sobre esta charla una vez terminado el evento, “Hablar en público no es algo que sea natural para mucha gente, ¿verdad? Y ella dijo que todavía estaba trabajando en eso, pero tenía que proyectar (más). Así que ya sabes, otra vez, ella lo humanizó todo. No todo es perfecto”.

En tocado de hojas, los aretes de Diana, collar de Isabel II y manto protocolario, Kate brilla con luz propia en la coronación

La combinación para esta temporada

A pesar de que Kate recurrió a uno de sus ‘uniformes de confianza’, la realidad es que esta vez arriesgó con el color. No es común verla llevando el tono amarillo, mucho menos si éste es tan subido que casi llega al naranja -un color que difícilmente luce en público-, pero esta vez la Princesa ha decidido apostarlo todo por su saco de LK Bennett de modelo Mya. La pieza que podría definirse en un mostaza vibrante, se puede conseguir en casi todas sus tallas por 359 libras esterlinas (alrededor de $7,829 pesos mexicanos) y es parte de un traje monocromático.

Para llevarlo de una forma más segura, Kate llevó únicamente prendas en blanco debajo de él. Recurrió a su suéter en canalé con escote off-the-shoulder de H&M, con unos pantalones blancos en corte pitillo de Alexander McQueen, así como sus tenis modelo Esplar de Veja, todas piezas conocidas de su clóset. En cuanto a complementos, la Princesa llevó sus aretes con diamantes colgantes en corte pera de Emily Mortimer. Y cuando las cámaras no estaban grabando, se sabe que llevaba su bolso tote modelo Quincy de Victoria Beckham, también un viejo conocido de su clóset, que curiosamente ha combinado en otras ocasiones con amarillo.