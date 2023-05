La aparición sorpresa de Harry y Meghan

No importa que no tengan una aparición pública, los nombres del Príncipe Harry y Meghan Markle acaparan los titulares frecuentemente. Tras su visita exprés a Reino Unido para asistir a la ceremonia de coronación del Carlos III -y partir inmediatamente después de regreso a California-, el Príncipe Harry se vio involucrado en las primeras planas por las audiencias que se llevaron a cabo alrededor del juicio que mantiene contra un grupo editorial por supuesto espionaje telefónico y distintas prácticas ilegales para recabar información sobre él. En temas más amables, la pareja fue vista en estos días saliendo a comer con nada más y nada menos que Cameron Diaz y Gwyneth Paltrow, en una aparición casual, bastante fuera de lo común desde que dejaron Reino Unido. Ahora, pareciera que los Sussex han retomado su agenda de trabajo y es que después de un largo período en el que no se les veía haciendo una aparición de este tipo, la pareja asistió al grupo juvenil AHA! Santa Barbara, para participar en las actividades del Mental Health Awareness Month (mes de la conciencia sobre la salud mental).

La razón detrás de esta visita

Tal como hacían cuando formaban parte de los miembros senior de la Familia Real británica, la pareja realizó esta visita con fines de dar difusión a una de las causas que consideran de mayor importancia. A pesar de que la aparición se dio a principios de este mes, ha sido hasta ahora que se ha hecho difusión de ella. Según se reporta, durante la visita, los Sussex ofrecieron a jóvenes de entre 14 y 18 años una sincera charla sobre la importancia de la salud mental, además de tocar otros temas que se sabe les son interesantes, como el uso de las redes sociales.

En la página oficial de Archewell, en donde se compartieron las imágenes de esta visita, se lee: “Durante esta sesión de una hora, los Duques de Sussex hablaron con adolescentes de entre 14 y 18 años sobre las oportunidades que las redes sociales pueden proveer para conectar y hacer comunidad, además de las maneras en las que también generan problemas de seguridad, presión de otros y el potencial de auto lastimarse, entre otros riesgos. Estas perspectivas y experiencias importantes nos ayudan a entender cómo la salud mental se conecta con el mundo en línea y lo que significa el promover el bienestar digital en una era digital. La Archewell Foundation tiene una historia de relacionarse con estos problemas críticos y trabajar en colaboración con grupos juveniles, expertos y familiares para desarrollar programas que apoyen e inspiren un cambio”.

“AWF (Archewell Foundation) mantiene entre sus principales creencias el que la salud mental es una de la más alta importancia y es la base que une todo nuestro trabajo. Regularmente nos reunimos con gente joven, padres y profesionales para entender los retos que puedan estar enfrentando mientras trabajamos juntos para caminar hacia soluciones de largo plazo tanto en línea como fuera de ella”, finaliza el mensaje que ha estado acompañado de tres imágenes en las que se ve a Harry y Meghan en una charla con los jóvenes, mientras que en la última se ve a la californiana posando tres chicas del grupo juvenil.

La otra salida de Harry y Meghan

Con más fotografías en el último mes de las que se habían visto desde que comenzó el año, después de que la pareja asistió a un juego de la NBA y de que el Príncipe viajó a Reino Unido, primero para participar en una audiencia de uno de los casos que tiene contra los tabloides, y después para presenciar la coronación de su padre, este fin de semana se dieron a conocer una serie de fotografías en las que se les ve en una salida a comer.

La pareja fue vista en el Sushi Bar Montecito, en donde también estuvieron Cameron Diaz y su esposo Benji Madden. Según Page Six, también estuvieron presentes Gwyneth Paltrow y Brad Falchuck, además de la fundadora de Bumble Whitney Wolfe Herd y su marido, Michael Herd.