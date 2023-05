El extrabajador señalado por Meghan y Harry ha sido reconocido por el Palacio de Buckingham

Fue en enero del 2021 cuando en medio del tenso caso de Meghan Markle contra Associated Newspapers, llegaba una carta firmada por cuatro trabajadores del Palacio de Kensington -oficina que en su momento compartieron el Harry y Meghan con Kate y William-, en la que se desmarcaban de la Duquesa de Sussex. A través de una carta firmada por sus abogados, los cuatro trabajadores apuntaban a que no se querían ver involucrados en la batalla legal, y entre los nombres destacaba el de Jason Knauf, exsecretario de comunicación de los Sussex, quien se decía había ayudado a Meghan a escribir la letra por la que ahora demandaba. A lo largo del juicio, la brecha entre Meghan y Jason se enfatizaba, cuando este último proveyó a la Corte de los correos electrónicos que dejaban ver que Meghan había apoyado en la publicación de su biografía Finding Freedom, algo que ella había negado enfáticamente. En ese entonces, Jason había dejado ya su puesto en Palacio y estaba trabajando como CEO de la Royal Foundation, pero esto no significaría que no sería blanco de Meghan y Harry, sobre todo cuando se supo que fue él quien informó sobre los posibles casos de bullying por parte de la Duquesa contra trabajadores del Palacio. Lejos de estas situaciones, Jason hoy trabaja en otra industria, pero su labor ha sido reconocida al ser investido en una ceremonia presidida por el Príncipe William.

La investidura

En la ceremonia de este miércoles, Jason fue investido Teniente de la Royal Victorian Order, una insignia creada en 1896 por la Reina Victoria como reconocimiento para las personas que han prestado sus servicios a la Familia Real británica. Aunque su nombre apareció en la lista de homenajeados anunciados a principios de año, ha sido hasta ahora que ha podido recibir este reconocimiento de manos del Príncipe William, quien fuera su jefe por largo tiempo, en la ceremonia realizada en el Castillo de Windsor, la primera de este tipo después de la coronación de Carlos III el fin de semana pasado.

La postura de los Sussex en su documental

Si bien, el nombre de Knauf se vio ligado a las polémicas que han rodeado a Meghan y Harry en los últimos años, fue en el último episodio de su documental para Netflix, publicado en diciembre pasado, que Harry explicó que se describía constantemente a Jason como un ‘extrabajador de Meghan y Harry’ y no como, en aquel momento, el jefe ejecutivo de la Royal Foundation de William y Kate. Además, el abogado de Meghan apuntó a que Jason nunca podría haber entregado documentación a la Corte -como lo hizo con aquel intercambio de correos entre él y los Sussex sobre el contacto con los escritores de Finding Freedom- sin la autorización de su jefe inmediato.

Ante la mención de Jason en el documental, su equipo legal declaró a través de un comunicado: “Estas acusaciones son completamente falsas. Al señor Knauf se le solicitó proveer evidencia tanto por los Duques de Sussex como por Associated Newspapers. Fue aconsejado por los abogados que la evidencia en su posesión podía ser relevante y después proveyó de ésta directamente a la corte, manteniéndose neutral en el proceso”.

La razón por la que Jason ya no trabaja para los Gales

En mayo del 2021 se dio a conocer que Jason dejaba su posición como CEO de la Royal Foundation por motivos personales, después de siete años de haber cumplido con distintos puestos en el Palacio. En un toque personal, los ahora Príncipes de Gales dieron a conocer a través de un comunicado: “Jason ha sido una parte integral de nuestro equipo desde el 2015. Estamos inmensamente agradecidos por su arduo trabajo y compromiso, tanto en la Royal Foundation, como previamente como nuestro Secretario de Comunicación. Desde que tomó el puesto de Jefe Ejecutivo, Jason ha impulsado un cambio positivo, haciendo nuestra visión de nuestro trabajo caritativo y las causas que nos importan más una realidad. Estados tristes de que se vaya pero le deseamos lo mejor en su futura carrera. Esperamos lanzar la convocatoria de reclutamiento próximamente y recibir al nuevo Jefe Ejecutivo más adelante este año”.

Kate y William anuncian una importante partida en su equipo

En aquel entonces, el propio Jason, anotaba: “Trabajar con el Duque y la Duquesa de Cambridge ha sido el privilegio de mi carrera. Siempre estaré agradecido por la oportunidad de apoyar su liderazgo en el Reino Unido e internacionalmente. Los próximos meses serán los más ocupados en la historia de la fundación con los primeros premios The Earthshot Prize y más progreso en nuestro trabajo sobre los primeros años. Tenemos mucho que hacer con nuestro increíble equipo y todos nuestros socios”.

Los rumores detrás de la partida de Jason se confirmaron en enero del 2022, cuando a título personal escribió en su cuenta de LinkedIn: “Mientras un nuevo año comienza, un capítulo se cierra para mí. Después de siete años trabajando para el Duque y la Duquesa de Cambridge en el Palacio de Kensington y la Royal Foundation, me mudo a India para acompañar a mi esposo en un trabajo diplomático. Servir como secretario de comunicaciones y luego como CEO de la fundación, ha sido el privilegio de mi carrera. Hemos construido poderosas plataformas como Heads Together, the Earthshot Prize y el Centre for Early Childhood. He viajado a 36 países y a cada rincón del Reino Unido y he hecho nuevos amigos increíbles a lo largo del camino”.

“He estado tan orgulloso de apoyar el liderazgo único y optimista del Duque y la Duquesa durante el período en el que hemos enfrentado la pandemia, la crisis climática, el sísmico cambio en nuestras actitudes hacia la salud mental y mucho más. Estoy agradecido con todos nuestros socios y personas que nos apoyan, que creyeron en nuestra habilidad de conseguir cosas extraordinarias al trabajar juntos. Deseándoles a todos un feliz y exitoso 2022”, finalizó Knauf.