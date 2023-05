De elegante carmín, Kate Middleton deslumbra en el concierto por la coronación de Carlos III

La agenda de los Príncipes de Gales en estos días ha estado a tope. Sí ayer los veíamos en su versión más solemne, siendo parte importante de la ceremonia de coronación del Rey Carlos III y la Reina Camilla, este domingo Kate y William han continuado con las celebraciones de este histórico acontecimiento en el concierto que se ha llevado a cabo en los jardines del Castillo de Windsor. Y como era de esperarse, la Princesa ha vuelto a acaparar miradas con su elección de estilo, pues lució espectacular como siempre y perfecta para una ocasión de lo más festiva y, aunque menos solemne, muy especial, lista para disfrutar de las presentaciones de artistas como Katy Perry, Andrea Boccelli y Take That.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El look de Kate para una noche de concierto

Para esta importante cita, en la que los ojos estarían sobre ella y su familia, Kate optó por un elegante conjunto de dos piezas, compuesto por un saco asimétrico y unos pantalones de tubo en color carmín, de la firma Alexander McQueen, una de sus predilectas, con el que lució perfecta para la ocasión, pues sin dejar de lado la formalidad, esta elección le permitió sentirse cómoda para un evento de esta magnitud. La Princesa de Gales ha complementado su look con algunos accesorios que no han pasado desapercibidos, como la gargantilla de oro amarillo de inspiración floral de Van Cleef & Arpels, la cual usó con los aretes a juego -un conjunto que estrenó durante su asistencia a los BAFTA en 2020 y que se le vio después durante el viaje que realizó a la Bahamas en 2022-, logrando así el look perfecto para una noche de concierto de primavera.

Fiel a su estilo, Kate llevó el pelo suelto y peinado de raya en medio con algunas ondas que caían delicadamente sobre sus hombros, decantándose por un maquillaje en tonos melocotón que resaltaban en sus mejillas, logrando un efecto muy natural y acorde a la celebración, la cual no ha exigido un protocolo de lo más meticuloso, por lo que la Princesa se ha permitido mostrar una imagen un tanto más relajada, pero no por eso menos formal y elegante. Algo a lo que la esposa del Príncipe William ya nos tiene acostumbrados, pues siempre acierta en cada una de sus apariciones públicas.

VER GALERÍA

Kate se encuentra acompañada por el Príncipe William, así como por sus dos hijos mayores, el Príncipe George y la Princesa Charlotte, quienes se han mostrado muy sonrientes y atentos de lo que sucede al rededor y por supuesto, sobre el escenario. Sin embargo, se ha extrañado la presencia del Príncipe Louis, el más queños de los retoños de los Príncipes de Gales, quien durante la ceremonia de coronación de Carlos III se robó las miradas con su espontaneidad.

El look más casual para un almuerzo multitudinario

Un día después de la ceremonia de coronación, Kate Middleton volvió a su estilo más personal y sencillo, esta vez para ser parte de un evento multitudinario conocido como el Big Lunch, donde la gente y los miembros de la realeza han salido a las calles para compartir de un almuerzo, todo esto en torno a las celebraciones por la coronación de Carlos III. Para esta ocasión, la Princesa de Gales ha estrenado una chaqueta color azul claro, de estructura entallada, hombros marcados, bolsillos frontales y doble hilera de botones de carey. Una pieza confeccionada en lino que forma parte de la nueva colección de una de sus marcas favoritas, Reiss. La princesa complementó su look con una camiseta lisa color blanco, unos pantalones de pinzas negros de talle alto y corte ligeramente acampanado, y por supuesto, su calzado predilecto, unos sneakers sostenibles de la firma Veja.

VER GALERÍA