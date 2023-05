Al cuidado del nuevo rey, la Princesa Anne ha cumplido con su solemne posición en la coronación

Protagonista en uno de sus mayores actos de solemnidad, la Princesa Anne cumplió con su tan esperado rol en la coronación de los Reyes Carlos III y Camilla. La única hija de la Reina Isabel II y Felipe de Edimburgo, asumió su posición durante este histórico momento, enteramente dispuesta a cumplir con su deber al ser la Gold-Stick in-Waiting, un prestigioso puesto que ostenta desde 1998, y por el cual se le ha confiado la seguridad personal del Rey. Con la formalidad anticipada para los actos reales de este día, la Princesa se dejó ver al mundo orgullosa en su papel, siempre leal a los suyos como lo hizo con su madre y ahora con su hermano, quien asume la responsabilidad oficial de un nuevo comienzo para la monarquía británica.

Al finalizar la ceremonia de coronación, el Rey Carlos y la Reina Camilla abordaron la carroza de oro que partió de la Abadía de Westminster hasta el Palacio de Buckingham. Detrás de ellos, la Princesa Anne encabezó el cortejo, una imagen particular al ser ella el único integrante de la familia real que desfiló a caballo, entregada a este momento en el que fielmente cumplió con uno de sus más esperados deberes. Así mismo, fue seguida por 6 mil integrantes de las Fuerzas Armadas durante el recorrido por las calles de Londres, un acontecimiento que atrajo la atención del mundo entero, siendo testigo de un episodio extraordinario para la familia real inglesa.

El prestigioso cargo de la Princesa Anne

La lealtad es uno de los rasgos en la personalidad de la Princesa Anne. De la misma manera en que lo hizo con su madre, -la Reina Isabel II-, ahora la Princesa da muestra de lo honrada que se siente al ocupar la posición de ser una lugarteniente de confianza. Y la historia detrás del prestigioso cargo que ostenta, el de Gold-Stick in-Waiting, tiene su antecedente en el siglo XV, cuando dos oficiales nombrados Gold Stick y Silver Stick eran colocados cerca del monarca para protegerlo de cualquier peligro. Cabe destacar que la posición de Gold Stick suelen desempeñarla en la actualidad los coroneles de Life Guards y los Blues and Royals, quienes son parte de los actos ceremoniales.

En días pasados, según la prensa británica, la Princesa Anne hacía eco de lo honrada que se siente de la función que le ha otorgado su hermano el Rey, quien la ha considerado como uno de los integrantes clave en la nueva era de la monarquía británica. De hecho, días antes de la coronación, Anne se expresó sobre lo mucho que este acontecimiento la enaltece. “Tego un rol como Colonel of the Blues and Royals en el regimiento the Household Cavalry y como Gold Stick (in Waiting). Y el Gold Stick era el oficial de protección cercana original. Así que ese es un papel que me preguntaron si me gustaría hacer para esta coronación, así que dije que sí. No menos importante, resuelve mi problema de vestimenta…”, dijo en una charla para la CBS.

La nueva era del reinado de Carlos III

Tras la solemne ceremonia de coronación, el Rey Carlos III, junto a su esposa, la Reina Camilla, han saludado por primera vez al pueblo británico desde el balcón del palacio de Buckingham, marcando así el inicio de una nueva era en compañía de los demás integrantes de la familia real británica, aquellos que tienen un papel institucional en el reinado. Con el deseo de conformar una monarquía reducida, el Rey Carlos inicia así esta etapa en la que emprenderá otra serie de significativos cambios a la estructura tradicional.

