El vestido de capa que la nieta de Jill Biden usó para la coronación de Carlos III

Si bien, la ausencia de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, en la coronación de Carlos III, que se ha llevado a cabo este sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster, responde más a un acto 'tradicional', que a un desaire, ha sido la primera dama de ese país, Jill Biden, quien ha acudido a la ceremonia en representación de su marido, en una muestra de la cordialidad y buenas relaciones que existen entre Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, la primera dama estadounidense no ha estado sola en esta importante cita, pues con ella ha viajado su nieta Finnegan Biden, quien se ha convertido en la mano derecha de su abuela durante este viaje protocolario, haciéndose presente en algunos actos previos a la coronación, y por supuesto durante el acto central, a donde ha acudido de la mano de la primera dama, luciendo un look discreto en todos claros, con el cual lució perfecta para la ocasión.

Si Jill acaparaba miradas con el elegante conjunto de dos piezas en color azul de Ralph Lauren, su nieta brillaba con luz propia a su llegada a la Abadía de Westminster, pues la pudimos ver siguiendo al pie de la letra el protocolo, con un vestido de corte recto, fluido y de largo midi en color amarillo pastel, cuyo principal detalle era una capa que cubría los hombros y el pecho de la joven de 23 años y caía delicadamente por su espalda, otorgándole al diseño movimiento y un toque de glamour, a pesar de lo sencillo que podría parecer a simple vista.

Finnegan ha complementado su look con accesorios sumamente discretos, pues lució un pequeño bolso de mano al mismo tono de su elegante vestido y stilettos altos de altura media también en amarillo. Por otro lado, la joven optó por no llevar joyería, por lo que dejó todo el protagonismo al diseño que lució para esta ocasión. Por otro lado, la nieta de Joe Biden también ha optado por un beauty look de lo más discreto, pues su maquillaje ha sido muy natural, en tonos claros, llevando el pelo suelo, peinado con unas ondas apenas marcadas que caían sobre sus hombros. Eso sí, tanto Finnegan como Jill han seguido al pie de la letra el protocolo, llevando un discreto tocado floral en forma de diadema, a juego con sus respectivos looks, sellando así la sobria y elegante elección de estilo que ambas hicieron para esta ocasión tan importante.

Cabe destacar, que tanto Jill como su nieta, arribaron a Londres 24 horas antes de la coronación, por lo que tuvieron la oportunidad de convivir con otros mandatarios y primeras damas que han asistido a este acto. Además, también pudieron reunirse con la Princesa de Gales, Kate Middleton, durante la recepción que se llevó a cabo el pasado viernes 5 de mayo en el Palacio de Buckingham, en donde pudimos ver a Finnegan saludar a la Princesa y compartir una breve conversación.

¿Por qué Joe Biden no ha asistido a la coronación?

La ausencia del presidente norteamericano responde a un gesto meramente tradicional, pues ningún presidente de Estados Unidos ha estado presente en una coronación, algo que los expertos en la realeza y actos protocolarios relacionados ya adelantaban desde hace algunas semanas, asegurando que la negativa del mandatario no respondía a un desaire o un desplante de su parte a la Familia Real británica, sino a una tradición histórica. Sin embargo, reconociendo las buenas relaciones que existen entre ambas naciones, Jill Biden ha asistido como representante del presidente y de su país en compañía de su nieta, refrendando así las buenas relaciones y los lazos de cooperación que siempre los ha unido a lo largo de la historia.

