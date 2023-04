Meghan Markle estrena agencia de representación artística

Después de que se anunciara que no asistiría a la coronación de Carlos III -con sus respectivas especulaciones y refutaciones de por medio-, Meghan Markle reapareció, primero a través de un video en la Ted Talk de uno de sus amigos, y más tarde en un partido de los Lakers, al que asistió con el Príncipe Harry. En medio de una ola de controversia que inundaría a su marido solamente un día después, se veía a una Meghan encantada con el público y los reflectores, regalando una enorme sonrisa mientras lucía su traje de lino con bermudas en rosado, un look que no pasaba desapercibido para nadie. Tal vez estas apariciones debieron haber dado pistas de lo que se venía. Y es que después de más de cuatro meses de haber mantenido un bajísimo perfil, con apenas una aparición captada por los paparazzis, después de lo que vino tras la publicación de su documental con Netflix y del estreno de las memorias de Harry, Meghan ha llegado con una nueva noticia. La esposa de Harry ha regresado a sus orígenes y ha anunciado que ya tiene una agencia de representación artística en Estados Unidos. No, esto no significa que se le volverá a ver en pantalla, pero aunque se creía que se aventuraría a un concepto estilo The Goop de Gwyneth Paltrow, la realidad es que Meghan tiene otros planes en mente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Meghan Markle desmiente rotundamente los rumores que circulan sobre la causa de su ausencia en la coronación

El guiño a Meghan Markle por parte de Carlos III que está dando mucho de qué hablar

El anuncio

La agencia William Morrison Endeavor compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía bajo el título Meghan, Duquesa de Sussex, junto a la que escribieron: “Estamos honrados de anunciar que WME ahora representa a Meghan, la Duquesa de Sussex, en todas las áreas. La agencia se concentrará en construir sus emprendimientos empresariales a través de múltiples facetas de la agencia y su amplio ecosistema, incluyendo la producción de cine y televisión, sociedad con marcas y más”.

Ha de recordarse que se ha reportado que uno de los principales puntos de enfrentamiento entre Meghan y el equipo del Palacio era, precisamente, la relación que ella quería tener con las marcas, algo que no es permitido entre los miembros de la Familia Real para evitar la explotación de su posición. En este caso, tras su partida de Reino Unido, Meghan puede volver a colaborar con distintas firmas, como hacía durante su carrera como actriz, antes del anuncio de su compromiso con el Príncipe Harry, y como es muy común hacer en la industria del entretenimiento.

Por lo que se entiende, la agencia estará a cargo de comercializar las producciones que la pareja realice a través del área de producción de su organización Archewell, aunque en el anuncio no se menciona al Príncipe Harry.

VER GALERÍA

Esta agencia tiene entre sus filas a personalidades como Bella Hadid, Austin Butler, Camila Cabello, Keanu Reeves, Courteney Cox, Rihanna, Selena Gomez, entre muchas otras.

¿En dónde puedes conseguir el traje rosa de Meghan Markle?

Las especulaciones que siguen en el aire

A lo largo de los años, desde su partida de Reino Unido, en diferentes ocasiones se ha especulado sobre la posibilidad de que Meghan retome su blog de estilo de vida, The Tig. Con la idea de que este proyecto pudiera establecerse como el de Gwyneth Paltrow o el que tiene Kourtney Kardashian, mucho se ha dicho que de querer retomar el sitio podría llevarlo a nuevas alturas con la difusión con la que cuenta en este momento. Aunque por lo que se lee en el anuncio de la agencia, no parece que esto vaya a pasar en un futuro cercano.

Otro proyecto que se ha especulado y hasta el momento se ha quedado en el tintero es la posibilidad de que Meghan incursione en la política, plataforma por la que ha mostrado amplio interés. De hecho, hace unas semanas se hizo referencia a la contratación que los Sussex hicieron de personas que trabajaron con los Obama y los Clinton, marcando una vez más la similitud en el manejo que han querido llevar de sus carreras.

VER GALERÍA