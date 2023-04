Se encuentran inconsistencias en el testimonio de Harry contra los tabloides

En los últimos meses se ha escrito en repetidas ocasiones que el Príncipe Harry ha buscado ser el rostro de la lucha contra la invasión de los tabloides. Reforzando esta idea, hace un par de semanas, el Príncipe hizo un inesperado viaje a Reino Unido para participar en las audiencias del caso que él y otras celebridades tienen contra un grupo editorial por el uso de prácticas ilegales para recaudar información sobre ellos, entre las que destaca la intervención telefónica. El Príncipe tiene por lo menos tres demandas de este tipo contra distintos grupos editoriales detrás de los tabloides más importantes en Gran Bretaña, y esta semana, a pesar de que él se encontraba en California, sus abogados dieron su testimonio en la corte, en otro de los casos de este tipo que enfrenta. En una acción que se ha tomado como un cisma aún más profundo entre el Príncipe Harry y el Príncipe William, el equipo legal aseguraba que el Príncipe de Gales había llegado a un acuerdo económico para no demandar al grupo editorial con el que ahora se enfrenta su representado, con el apoyo de la Reina Isabel, y que esa era la razón por la que su caso no había llegado a la corte. Si un día después el abogado aseguraba que esto no era una crítica, lo que no se esperaba es que un juez de Reino Unido manifestara que estas declaraciones dejaban al descubierto inconsistencias en el testimonio de Harry.

El cuestionamiento del juez

El grupo editorial ha negado que un acuerdo de este tipo haya sucedido y ha asegurado que, las discusiones que en algún momento tuvieron con el Palacio no llegaron a ningún punto, dejando claro que el derecho de los royals a proceder legalmente nunca se vulneró. Si esto ya era problemático, la contraposición de dos testimonios de Harry ha hecho que un Juez de Reino Unido apuntara al hallazgo de inconsistencias en lo declarado.

Ha sido el juez Timothy Fancourt quien ha cuestionado lo que ha dicho Harry. “Otra cosa que es problemática para mí es lo que parece ser una inconsistencia factual en el caso actual sobre la forma en la que el Duque de Sussex no tenía conocimiento antes del 2019 para demandar y la posterior enmienda que parece decir que él habría demandado en el 2012 si no hubiera sido por el acuerdo secreto (entre el Palacio y el grupo editorial)”.

Durante la audiencia, según información del Dailymail, el abogado de Harry insistió en que si hubiera demandado en el 2012, las cosas hubieran sido completamente diferentes, pero el juez respondió: “Estoy hablando sobre las inconsistencias factuales en la manera en la que el caso está establecido”.

El juez mencionó también que se debió haber dado a conocer este nuevo argumento previamente, para que la defensa pudiera dar su propia respuesta a él, pues aparentemente, esto se agregó sin conocimiento previo.

Qué dijo Harry

Según la declaración del abogado de Harry -quien se encontraba en California al momento de la audiencia-, en el 2020 el Príncipe de Gales habría llegado a un acuerdo económico con News Group Newspapers -grupo encargado de la publicación de The Sun- para no proceder con una demanda en el caso de intervención telefónica. El abogado aseguraba que la Reina Isabel estaba enterada de lo sucedido y había autorizado la negociación. Cambiando completamente el tono, un día después, el abogado de Harry tuvo que especificar: “Ésta no es una crítica a la Reina o a su familia. Es cómo se hacía esto y él lo acepta”.

Ha de recordarse que a lo largo de sus casos, el Príncipe Harry ha expuesto que él y distintos miembros de la Familia Real habían sido víctimas de esta invasión de su privacidad, pero que el manejo del Palacio en torno a estas situaciones siempre ha sido el evitar que los royals se envuelvan en un proceso legal que los haga declarar en un estrado. Según Harry, ésta habría sido la razón por la que él no habría podido proceder legalmente sino hasta que dejó su posición en la familia, y tras darse cuenta de que no iba a haber otra salida.

La inconsistencia señalada es que en un punto el Príncipe se dijo no enterado de las situaciones sino hasta su partida y en otro momento se dijo enterado, pero sin la capacidad de hacer nada al respecto. Estas palabras también resuenan con su declaración en otro caso, cuando dijo que si bien, varios miembros habían sufrido por esto, no habían podido discutir sus respectivos casos y no sabía cómo había procedido cada uno de ellos.

