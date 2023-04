Harry revela el caso de William en su enfrentamiento contra los tabloides

Falta poco más de una semana para la coronación de Carlos III, y más allá del momento histórico que se vivirá, hay un asunto que tiene los reflectores listos, el reencuentro del Príncipe Harry con su familia. Después de la publicación de Spare, mucho se pregunta cómo será el recibimiento de los miembros de la Familia Real al hijo menor del nuevo monarca. Desde Camilla, quien el blanco principal de sus acusaciones en el libro, hasta el mismo Rey, que después de la publicación solicitó que los Sussex devolvieran Frogmore Cottage a la corona. Pero si hay un reencuentro del que mucho se ha especulado es del que habrá entre William y Harry, los hermanos que en un momento fueron inseparables y que hoy pasan por una situación que parece imposible de solucionar. La brecha que simplemente ha ido creciendo, no parece cerca de enmendarse, mucho menos después de que solamente a días de volverse a ver por primera vez desde el funeral de Isabel II, Harry, a través de su equipo legal volviera a ventilar asuntos privados del Príncipe de Gales, con el fin de dar fuerza a su demanda en contra de los tabloides.

La filtración sobre el altercado físico entre William y Harry

Qué ha sucedido

Como es bien sabido, el Príncipe Harry se encuentra envuelto en tres batallas legales distintas con grupos editoriales a quienes demanda por obtención ilegal de información a través de la invasión de su privacidad, en algunos casos recurriendo, incluso, a la intervención de su teléfono personal. Ya desde una de las audiencias en las que estuvo presente en Reino Unido hace un par de semanas, advertía que otros miembros de la familia habían sido víctimas de estas mismas prácticas, pero que debido al manejo que el Palacio había hecho de estos casos con el fin de evitar que cualquier royal declarara en la corte, ni siquiera tenían conocimiento entre ellos de las situaciones del otro.

Si esto advertía que algo podía revelar, nadie esperaba que en la audiencia de este martes -sí, el mismo día en el que se daban a conocer las fotografías de los Sussex en el partido de los Lakers, en su primera aparición pública en conjunto desde diciembre-, el equipo legal de Harry ventilaría el cómo el Príncipe William manejó en el 2020 su propio caso de espionaje de los tabloides.

Supuestamente, el Príncipe de Gales había llegado a un acuerdo económico con News Group Newspapers -grupo detrás de The Sun-, para no demandarlos por la intervención telefónica a la que habría sido expuesto. Las cosas fueron más allá, cuando David Sherborne, abogado de Harry, declarara que la Reina Isabel estuvo involucrada en ‘discusiones y autorización’ de este acuerdo, el cual significaría que los miembros de la Familia Real no demandarían a NGN sobre el hackeo. Esto se traduciría en que en ese momento, Harry no pudiera demandar como él deseaba. Como ha explicado en otra ocasión, según la postura de Harry, este tipo de negociaciones tienen como fin el crear una exposición innecesaria de la Familia Real, evitando a toda costa que se vean involucrados en un juicio, algo que él ha querido y buscado desde que dejó su posición.

Cambiando completamente el tono, un día después, el abogado de Harry tuvo que especificar: “Ésta no es una crítica a la Reina o a su familia. Es cómo se hacía esto y él lo acepta”.

El grupo editorial lo ha negado

Mientras Harry ha puesto sobre la mesa esta situación con la intención, aparentemente, de dar fuerza a su demanda, el grupo editorial ha negado que esto haya sucedido. Anthony Hudson, abogado de NFN, fue claro: “No hubo un acuerdo de ese tipo”. Agregó que hubo discusiones entre el Palacio y NGN, pero que no se llegó a ninguna negociación que implicara que se limitaba el derecho de defensa a los miembros de la Familia Real.

