¿En dónde puedes conseguir el traje rosa de Meghan Markle?

Después de meses de no dejarse ver en público, tras el desmentido en el que negaba rotundamente que había declinado la invitación a la coronación por una correspondencia con Carlos III, Meghan Markle reapareció, primero en un video durante una Ted Talk de uno de sus amigos y después, sin que nadie lo esperara, del brazo del Príncipe Harry durante un partido de los Lakers en Los Ángeles, California. Tras más de cuatro meses alejada de los reflectores, luego de haber publicado el documental con Netflix sobre su partida de Reino Unido y de que Harry diera a conocer sus memorias, parece que los Sussex retoman su agenda pública. Ya se sabía que Meghan no estaría en la coronación y que su reaparición sería en una entrega de premios en las próximas semanas, pero nadie esperaba que decidiera reaparecer. Si bien, se le había visto en una imagen de paparazzi hace algunas semanas, en esta ocasión se ha visto a una Meghan distinta, con la melena más lacia que nunca y unos destellos dorados que no llevaba antes. Pero, si esto fue tema de conversación, el look que eligió para observar el partido de baloncesto desde uno de los palcos de la Crypto.com Arena.

El look en la mira

A pesar de que no es lo tradicional en este tipo de eventos, Meghan apareció en el partido de los Lakers contra los Grizzlies de Memphis luciendo un traje de lino. Ha de decirse que la pareja no se encontraba en las gradas, por lo que desde el palco, Meghan se podía dar el lujo de ir con un look un poco menos práctico para cuando de un evento deportivo se trata. Y a sabiendas de que las cámaras se posarían sobre ella, ha preferido apostar por el estilo que por la comodidad.

En esta ocasión se le vio llevando un conjunto de saco con bermudas de lino, ambas piezas de la firma Staud. En el caso del blazer se trata del modelo Maxwell, que se puede conseguir todavía disponible en algunas de sus tallas por 375 dólares (alrededor de $6,803 pesos mexicanos). A juego, en el mismo tono de rosado, las bermudas que complementan este traje son del modelo Eris, que está disponible en un par de tallas por 254 dólares (aproximadamente $4,444 pesos mexicanos). El tono que tienes que elegir en ambas piezas es Rosebud, ya que el conjunto se puede encontrar en otros colores.

En esta ocasión, Meghan ha vuelto a confiar en Aquazzura para sus zapatos, esta vez en el modelo Purist 105 en nude. Este par que le hemos visto ya en otras ocasiones se puede conseguir por 550 euros (alrededor de $10,937 pesos mexicanos). El toque final de este estiloso look fue el bolso clutch Bibliothèque en piel saffiano de Prada, el cual Meghan tiene tanto en negro como en nude y ya no se encuentra a la venta.

La respuesta de Meghan a los rumores

En los tabloides británicos se ha especulado que esta salida busca demostrar que Harry y Meghan siguen adelante. Esto va de la mano con la declaración de un vocero de la pareja ante el reporte de The Telegraph en el que se indicaba que Markle había quedado insatisfecha con la comunicación a través de una carta que había tenido con Carlos III después de que se diera a conocer la entrevista con Oprah hace un par de años y que ésta era la razón por la que había declinado la invitación a la coronación. “La Duquesa de Sussex ha seguido con su vida en el presente, no pensando en una correspondencia de hace dos años relacionada con conversaciones de hace cuatro años. Cualquier cosa que sugiera algo diferente es falsa y, francamente, ridícula. Animamos a los tabloides y varios corresponsales reales a que paren con este agotador circo que ellos solos han creado”.

