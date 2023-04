El regalo que Carlos III ha dado a Camilla antes de la coronación

A exactamente dos semanas de que se lleve a cabo la esperada coronación de Carlos III, los preparativos están más que listos en un despliegue de la eficiencia británica cuando de este tipo de eventos se trata. A pesar de que hace más de 70 años se realizó la última ceremonia de este tipo, el país cuenta con todo un protocolo preparado para poder llevar a cabo una organización de tal magnitud. Poco a poco se han ido confirmando a los invitados, destacando aquellos miembros de las Casas Reales que realizarán el viaje a Londres para poder mostrar su apoyo al nuevo monarca. De la misma manera, algunos mandatarios internacionales harán acto de presencia. Y aunque suene paradójico, más allá de los asistentes externos, la confirmación más esperada se ha dado de un miembro de la familia. La noticia de que el Príncipe Harry viajaría a Londres en solitario para acompañar a su padre, acaparó todos los titulares. Después de las duras palabras para toda su familia, pero en específico para Camilla en su libro Spare, no se esperaba que se pudiera dar este reencuentro. Pero, ajenos a estos conflictos, Carlos y Camilla se encuentran en vísperas de vivir un momento sumamente especial en su vida y para marcar esta ocasión, el monarca ha querido tener distintos guiños con su mujer.

El regalo para Camilla

Según ha revelado el College of Arms a través de su newsletter, el nuevo Rey ha otorgado a su mujer un nuevo escudo de armas. Según se informa en el documento, fue el pasado 21 de febrero en el Palacio de Buckingham, en donde el monarca entregó este escudo a su esposa, convirtiéndose en el primer escudo de armas ordenado por Su Majestad en su reinado. Este escudo reemplaza el que la Reina Isabel otorgara a Camilla, entonces Duquesa de Cornwall, el 14 de julio del 2005, con motivo de su cumpleaños 58.

Como suele suceder con este tipo de diseños, cada uno de los elementos cuenta con un poderoso significado. El escudo se ve escoltado en el lado izquierdo por el León Real, del escudo de armas del propio Carlos, mientras que del lado derecho tiene un jabalí que representa al Major Shand, padre de la Reina Consorte.

Camilla, la coronación que nadie esperaba

La coronación de Camilla

Aunque durante muchos años se especuló sobre el papel que Camilla tendría en el momento en el que Carlos ascendiera al trono, desde el fallecimiento de la Reina Isabel, las cosas han sido muy claras. Desde aquel momento en septiembre pasado, a la esposa de Carlos III se le ha llamado Reina Consorte, tal como la misma Isabel II pedía un tiempo antes de su fallecimiento, dejando claro el reconocimiento que quería que se le otorgara por su labor desde su matrimonio con su primogénito. Con esto en mente, se sabe que el día de la coronación también tendrá su propia ceremonia, que si bien más sencilla, no menos significativa. Además, se espera que desde entonces su título quede solamente en Reina Camilla, quitando el consorte de forma práctica.

Tal como se ha anunciado, será acompañada por sus nietos, así como por su sobrino nieto como pajes en la ceremonia, y recientemente se ha sabido que ha pedido que la acompañen únicamente dos damas, Lady Lansdowne -amiga cercana de Carlos y Camilla- y su hermana, Annabel Elliot (abuela de uno de los chicos que serán parte del cortejo.

A la defensa de su madre

En medio de los comentarios que han surgido a partir de la publicación de Spare, el libro de memorias del Príncipe Harry, se ha reportado sobre lo dolorosas que han sido las palabras en su contra, más nadie había hecho referencia directamente a ellas. Ha sido hasta ahora que Tom Parker, hijo de Camilla, ha dado una declaración que se ha visto ampliamente ligada a los señalamientos de Harry.

Durante una entrevista con The News Agent, Tom dijo de manera franca: “Pienso que los cambios pasan, pero no me importa lo que nadie diga, esto no era ningún tipo de meta. Se casó con la persona que amaba y esto es lo que pasó”. La declaración ha sido relacionada con el escrito de Harry en el que aseguraba que la corona era la meta final de Camilla.

En un tono más amable, el crítico culinario continuó en otro momento hablando sobre la coronación: “Pienso que cualquiera estaría ansioso en una ocasión de esta importancia en términos históricos. Y sí, pienso que yo estaría aterrado si tuviera que caminar llevando esas túnicas antiguas…Tiene 75 (años), pero sabes, es difícil hacerlo. Pero nunca se ha quejado. Simplemente lo haces y acabas con eso”.

