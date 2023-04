Con una apuesta de estilo, Kate retoma su agenda pública en vísperas de la coronación

La mirada del mundo está puesta en los preparativos para la coronación de Carlos III. Para muchas personas, ésta será la primera vez en la que ven en una ceremonia de este tipo cuando de la Casa Real británica, pues han pasado más de siete décadas desde que se llevar a cabo la última coronación en aquel país. Con la planeación en punto, las agendas públicas de los royals no se han detenido y después de haber estado fuera de los reflectores durante las vacaciones escolares de sus hijos, esta mañana los Príncipes de Gales han retomado su agenda para realizar una visita a Birmingham. Como suele suceder en las ocasiones en las que el matrimonio cumple en conjunto con un compromiso de este tipo, las risas no se hicieron esperar, mostrando la gran complicidad que les une. Que si las imágenes capturaban estos momentos tan cercanos, los amantes de la moda no han perdido detalle del look que Kate Middleton ha lucido en esta ocasión. Dejando de lado los uniformes a los que suele acudir en este tipo de apariciones, en esta ocasión, la Princesa de Gales se ha alejado de los colores primaverales de la temporada y apostar por un profundo burgundy que ha hecho resaltar al máximo su gran sonrisa.

La visita de este jueves

A pesar de que la familia Gales al completo hizo una aparición en el servicio religioso de Pascua en la capilla del Castillo de Windsor, como muchos padres alrededor del mundo, William y Kate tomaron unos días libres para poder pasarlos con sus hijos durante sus vacaciones escolares, algo que procuran hacer todos los años. Es por esto que no se les había visto en público en los últimos días. Que el que no tuvieran compromisos en los que se les pudiera ver, no significa que de puertas adentro no hubiera otras obligaciones qué cumplir. Según la Court Circular, Kate retomó sus actividades el miércoles pasado, reuniéndose con el Profesor Marc Brackett, fundador y director del Yale Center for Emotional Intelligence, además de tener una reunión con su equipo de Early Years en el Castillo de Windsor.

En esta primera aparición, se buscaba que la pareja ‘celebrara la diversidad cultural y herencia de la ciudad’, por lo que aprovecharon para conocer a los dueños de algunos establecimientos locales en la rectoría del famoso Jewellery Quarter. Ahí, los esperaba un gran grupo de personas, al que saludaron amablemente, pasando un buen rato con ellos. Más tarde, la pareja visitó el restaurante Indian Streatery, en donde el Príncipe William se robó todas las carcajadas al participar como un empleado más del local, antes de que los dos tuvieran que poner manos a la obra en la cocina.

Por qué la manicura de Kate está dando tanto de qué hablar

El look de Kate

A pesar de que en ocasiones como ésta, Kate suele tener sus uniformes ya probados, en esta ocasión la Princesa de Gales quiso apostar por una opción diferente. Para esta visita, la esposa del Príncipe William eligió un estiloso vestido de la firma Karen Millen. Se trata de un trench dress, que como su nombre lo indica, se inspira en la silueta de la gabardina en la parte superior, pero para sumar feminidad, lleva la falda midi plisada. La prenda tenía un precio original de 220 libras esterlinas (alrededor de $4,930 pesos mexicanos), pero se encuentra en rebaja por 183.20 (algo así como $4,145 pesos mexicanos). Aunque Kate lo llevó alterado, con una cinta diferente a la que muestra la firma, el vestido todavía se puede conseguir en negro en una sola talla, mientras que el tono burgundy que ella lució, así como el camel se encuentran completamente agotados.

En esta ocasión, Kate ha vuelto a confiar en sus infalibles Gianvito 105 de Gianvito Rossi, que han combinado perfectamente con su vestido. A pesar de que no llevaba bolso para poder saludar a la gente que la esperaba, se pudo ver que la esperaba su tote de Smythson que suele llevar cuando necesita documentos de trabajo.

Como complementos, en esta ocasión Kate llevó los aretes chandelier modelo Dina de Sezane, que tiene un precio de 130 dólares (aproximadamente $2,340 pesos mexicanos), y el collar fue el que le hemos visto antes de cuarzo citrino de Daniella Draper.

