No estará en la ceremonia, pero Sarah Ferguson sí ha recibido una invitación de Carlos III Después de que la Duquesa de York revelara sus planes para el día de la coronación, se ha dado a conocer el acercamiento que ha tenido con ella su ex cuñado

Ha comenzado la cuenta atrás para la gran ceremonia de coronación de Carlos III. Aquella fecha que se veía tan lejana tras el fallecimiento de Isabel II en septiembre pasado, está más cerca de lo esperado. Todo está listo para que el próximo 6 de mayo se lleve a cabo la majestuosa ceremonia de coronación del nuevo monarca británico. Si bien se espera que ésta sea menos fastuosa que la de sus predecesores, se sabe que contará con toda la ceremonia y protocolo correspondientes. Por supuesto, en medio de todos estos preparativos destacaba de forma especial la lista de invitados. Al anunciarse una reducción en la cantidad de personas que habría en la Westminster Abbey, a diferencia de las que presenciaron la coronación de Isabel II hace 70 años, se especulaba quiénes conseguirían la preciada invitación. En los últimos días se han ido revelando las asistencias de los representantes de las distintas Casas Reales, que haciendo una excepción en la tradición no limitarán la presencia a los príncipes herederos, sino que varios monarcas harán acto de presencia. Los mandatarios internacionales, así como algunas personalidades locales, han sido nombrados también en esta lista, pero la mirada se ha puesto sobre los familiares directos del nuevo rey. Si la presencia del Príncipe Harry, que se anticipaba difícil, ha sido todo un suceso, hubo una ausencia en la lista que también acaparó los titulares, la de Sarah Ferguson.

La postura de la Duquesa ante la coronación

A pesar de que se dedicó mucha tinta a esta situación, ha de recordarse que tras su divorcio, la Duquesa de York dejó de ser considerada en los eventos de la Familia Real. De hecho, la boda de Harry y Meghan en el 2018 marcó un hito, al tratarse del primer reencuentro público de Sarah con el Duque de Edimburgo. La misma Sarah dejó claro que entendía perfectamente por qué al divorciarse dejaba de ser parte de la Casa Real, de hecho, haciendo que sus declaraciones resonaran en el caso de los Sussex. “No puedes tener ambas cosas. No te puedes sentar en la barda y tener un pie adentro y otro afuera. O estás adentro o estás afuera. Pero, entonces, no voy a llorar porque no me invitan a las bodas. Decidiste irte, pues vete y vívelo y sé eso”, dijo Sarah al Independent dejando clara su postura ante la ausencia de invitaciones en las últimas dos décadas.

En este mismo sentido, al ser cuestionada sobre la coronación, Fergie se mostró de lo más contenta: “Personalmente, voy a tener una pequeña sala del té y un sandwich de pollo en la coronación, y voy a sacar los banderines, eso es lo que voy a hacer. Porque eso me haría muy feliz. También me encanta verlo en la tele porque escuchas mucho en la televisión. Los comentaristas siempre son buenos. Y luego la familia regresa”, dijo en Loose Women de ITV.

La invitación que sí ha recibido

A pesar de que no estará en la ceremonia, en las últimas semanas, durante la promoción de su nuevo libro, Sarah se ha expresado con enorme cariño sobre Carlos en distintas ocasiones. A People le dijo: “Apoyo mucho al Rey y a la Reina Consorte, y estoy muy feliz de hacer lo que se necesite para apoyarlos a lo largo del camino”.

Ahora se ha sabido que Sarah sí que ha recibido una invitación para los eventos alrededor de la coronación, con un lugar VIP -según reportan los tabloides británicos- reservado para ella para el concierto que se ofrecerá el 7 de mayo en el Castillo de Windsor, en el que Carlos III celebrará con su pueblo esta gran fiesta. Según se reporta, se espera que Fergie asista al concierto con sus hijas, las Princesas Beatriz y Eugenia, así como con su ex marido, el Príncipe Andrés.

