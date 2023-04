Más allá de los royals, ¿quién más ha confirmado su asistencia a la coronación de Carlos III?

En septiembre pasado, cuando se daba a conocer el fallecimiento de Isabel II y la ascensión al trono de Carlos III, la coronación parecía tan lejana y distante. En medio de la pena que embargaba a Reino Unido, era difícil imaginar la algarabía necesaria para realizar la primera ceremonia de coronación en las últimas siete décadas. Desde el primer momento, se sabía que Carlos III buscaría una versión un tanto menos suntuosa que la que vivió su madre en su momento, ajustando las necesidades a los nuevos tiempos, mientras que se debe mantener toda la ceremonia y los simbolismos que han acompañado este suceso por siglos. A lo largo de la organización meticulosa que se ha vivido desde septiembre pasado, apenas hace unos días se daban a conocer las confirmaciones de los miembros de las Casas Reales, que rompiendo la tradición de enviar a los herederos al trono como representantes, decidieron mostrar su apoyo al nuevo monarca británico, y en medida de los posible, varios monarcas han aceptado la invitación. En medio de estas noticias, la confirmación de la asistencia del Príncipe Harry -en solitario- ha sido una gran noticia, pues ante las especulaciones de los últimos meses, pintaba para difícil que se pudiera contar con él en la Westminster Abbey el próximo 6 de mayo. Pero, con la lista de los miembros de la realeza que asistirán, falta también conocer a los mandatarios internacionales que realizarán el viaje para esta ocasión de gran relevancia.

Canadá

Tal como sucedió en los funerales de la Reina Isabel, cuando un sinfín de personalidades quisieron mostrar sus condolencias, un gran grupo de personas han querido celebrar con Carlos III este momento tan significativo. Entre los primeros en la lista, dando fe de su cercanía, no solamente con la Familia Real, sino con la corona a través del Commonwealth, ha estado Justin Trudeau, primer ministro canadiense. De primer momento se habló de que no había confirmado todavía, pero distintos medios británicos especulan que es muy probable que haga el viaje, además de que se ha dado a conocer que en el país de la hoja de maple se celebrará de especial manera esta ocasión a la distancia. Es bien sabido que Trudeau mantenía un enorme cariño por la Reina Isabel II, a quien conoció desde que era muy joven, y en su nueva posición se ha mostrado cercano con el resto de la familia. Es por esto que no ha sido una sorpresa que su nombre encabezara la lista de invitados internacionales.

Estados Unidos

En cuanto a Estados Unidos, el Presidente Joe Biden avisó desde hace unos días que le era imposible asistir, pero en su representación irá la primera dama Jill Biden. Ha de recordarse que hace un par de meses, el mandatario estadounidense se reunió con el Príncipe William durante su viaje a Boston, de igual forma que la Princesa de Gales se encontró con Jill durante su viaje a Reino Unido; mientras que años atrás, la doctora Biden se reunía con el Príncipe Harry durante sus encuentros con Michelle Obama, quien ese entonces ostentaba el título de primera dama de Estados Unidos.

Francia

A pesar de que el primer viaje de Estado que Carlos III tenía programado sería a Francia, éste tuvo que ser cancelado hace algunas semanas, pero esto no significa que Emmanuel Macron no considere de suma importancia trasladarse hasta Londres para acompañar al nuevo monarca de Reino Unido. Según The Times, asistirá a ‘mostrar su amistad, respeto y estima’, hacia el nuevo monarca, su esposa y el pueblo británico, destacando la cercana relación entre sus naciones.

En la lista destacan otros nombres como el de primer ministro de Australia, Anthony Albanese, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leye, los presidentes de Italia, Polonia y Alemania, entre varios más que estarán reunidos en la Westminster Abbey para presenciar este significativo momento.

