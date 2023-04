El guiño a Meghan Markle por parte de Carlos III que está dando mucho de qué hablar A pesar de que no asistirá a la coronación, se le ha querido incluir dentro de las festividades

El gran día se acerca y los preparativos alrededor de la coronación de Carlos III van a toda velocidad. Con la precisión distintiva de los británicos, no importa que hayan pasado siete décadas desde la última ceremonia de este tipo, no hay ningún detalle que esté siendo dejado al azar. El paso de los días ha ido permitiendo conocer poco a poco más de la especial lista de invitados, en la que los nombres de los representantes de las Casas Reales internacionales destacan. Nadie se ha querido perder este momento histórico, por lo que se ha roto con la tradición en la que son los príncipes herederos los que asisten a este tipo de eventos con varios monarcas confirmando su presencia, mostrando que la realeza es realmente una gran familia internacional. Por supuesto, el primer círculo de Carlos era el más esperado en esta ocasión y la confirmación del Príncipe Harry causó un gran revuelo después de meses de especulación sobre su factible ausencia tras los desencuentros públicos que ha protagonizado en los últimos meses con los Windsor. Es precisamente por esto, que un detalle alrededor de los planes de la coronación haya captado la atención de los seguidores de Meghan Markle.

Ha de recordarse que fue hace unos días que la oficina del Rey dio a conocer a través de un comunicado: “El Palacio de Buckingham se complace en confirmar que el Duque de Sussex asistirá al servicio de coronación en la Westminster Abbey el 6 de mayo. La Duquesa de Sussex permanecerá en California con el Príncipe Archie y la Princesa Lilibet”. Ante este anuncio, las especulaciones no faltaron, ¿Meghan rechazó la invitación? ¿Se decidió esto por el cumpleaños de Archie que es el mismo día? En medio de una ola de rumores, los que más acapararon la atención fueron los que apuntaban a las tensas negociaciones que se vivieron antes de que el Príncipe Harry aceptara realizar el viaje a Reino Unido.

La imagen del recuerdo

Dejando pasar unos días y con las aguas más calmas, se ha puesto a la venta el programa oficial de la coronación. En el documento de 84 páginas para coleccionistas, se ven una serie de detalles que rodearán este momento histórico, pero lo que más ha llamado la atención es que se incluye una foto en la que se ve al Príncipe Carlos rodeado por su esposa, sus hijos, sus nueras y sus nietos, los hermanitos Gales, en una imagen que fue capturada con motivo de su cumpleaños 70, en el 2018.

Por supuesto, este guiño a Meghan no ha pasado desapercibido en redes sociales y dentro de los tabloides se le menciona como una ofrenda de paz por parte del monarca. La realidad es que nadie sabe a ciencia cierta cuándo se realizó la producción de estos programas que salieron a la venta el lunes pasado, y bien pudieron haber sido finalizados antes de que se supiera que Meghan no realizará el viaje a Reino Unido.

Reacciones divididas

Como suele suceder con todo lo que rodea a los Sussex, las reacciones ante esta aparición simbólica no se han hecho esperar. Mientras que muchos apuntan a que ante su partida de la Familia Real británica no deberían ser considerados en esta situación, muchos otros aplauden que se mantenga la cercanía familiar, por lo menos en este tipo de documentos -a pesar de que es sabido que el distanciamiento entre los Sussex y los Windsor es claro y marcado desde hace un par de años-.

Por su parte, los analistas de la realeza en Reino Unido han calificado la ausencia de Meghan en la coronación como un parteaguas para no ser considerada en ningún otro evento público de gran relevancia para la Casa Real de manera pública, debido a la gran importancia histórica que tendrá este momento. Al final del día, no se sabe cómo se tomó la decisión de que no realizara el viaje y seguramente las especulaciones seguirán creciendo alrededor de esta situación.

