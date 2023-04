¿Qué joven royal estará en las celebraciones de la coronación?

El reloj ha comenzado la cuenta atrás, aquel día que se veía tan lejano para la coronación de Carlos III, está más cerca de lo pensado. Todos los preparativos están más que listos para que el 6 de mayo, en una significativa ceremonia, el nuevo monarca de Reino Unido sea coronado frente a una especial lista de invitados. Después de que se diera a conocer la celebrada confirmación del Príncipe Harry -que asistirá sin Meghan Markle-, la lista de confirmaciones por parte de los miembros de las Casa Reales europeas se ha ido afinando. A pesar de que es tradición que a estos eventos asistan los príncipes herederos, en una muestra del apoyo que hay entre la familias reales, en esta ocasión más de un monarca ha confirmado su asistencia. Es precisamente por esta razón que, se han visto pocos nombres de la generación más joven de royals entre los que acudirán a la Westminster Abbey el próximo 6 de mayo. Pero, de forma sorpresiva, para un evento que se realizará una noche antes en el Palacio de Buckingham, ha habido ya una joven royal que estará presente.

La Princesa Amalia y su abuela Beatriz

A pesar de que el Rey Guillermo Alejandro y la Reina Máxima de Holanda han confirmado ya su asistencia a la ceremonia de coronación de Carlos III, la noche previa, para la recepción que se ofrecerá en el Palacio de Buckingham, la pareja tenía ya un compromiso previo. Los Reyes de los Países Bajos tienen programado en su agenda el concierto en honor al Día de la Liberación el 5 de mayo. Esto hace que sea imposible su asistencia a la recepción en vísperas de la coronación, pero esto no significa que Holanda no se vaya a ver representada en este especial momento.

En una ocasión que marcará un hito en su camino al trono, la Princesa Amalia, primera en la línea de sucesión, será la encargada de representar a su país. Y no lo hará sola, qué mejor que hacerse acompañar de su abuela, la Princesa Beatriz, quien será la perfecta guía para presentar a Amalia en un evento de esta envergadura.

Aunque todavía no se tiene mucha información sobre este evento previo a la coronación, ha sido la misma Casa Real de Holanda la que a través de un comunicado ha informado sobre esta situación. Aunque en el mensaje no se indica por qué los Reyes no estarán en la recepción de Buckingham, su calendario deja ver el conflicto de fechas.

El paso al frente de Amalia

Con apenas 19 años, Amalia se encuentra viviendo una emocionante transición en la que empieza a adentrarse a la naturaleza de su papel como Princesa Heredera. Si apenas hace unas semanas protagonizaba su primera visita oficial con sus padres, en la cual visitó distintos puntos del Caribe, fue el año pasado cuando acompañada de toda una nueva generación de reinas, Amalia se dejó ver por primera vez con una tiara, en el cumpleaños de Ingrid de Noruega. En un momento por demás especial, casi todas las herederas a los tronos europeos -Amalia, Ingrid, Elisabeth y hasta la pequeña Estelle- posaron para un retrato que pasará a la historia, marcando además el especial momento en el que las princesa mayores pudieron aparecer por primera vez con la preciada joya.

Al parecer, Amalia será la única de su generación de royals en acudir a uno de los eventos alrededor de la coronación de Carlos III -a excepción del Príncipe George, nieto del nuevo monarca, que además será paje en la ceremonia-. A pesar de esto, no sería raro que el Príncipe Hussein de Jordania acompañara a sus padres en esta recepción. Ha de recordarse que apenas hace unos días, el heredero al trono jordano estuvo con su padre, el Rey Abdalá, en el encuentro que tuvieron con Carlos III en la Academia Militar de Sandhurst, de la que es graduado. Es muy común que el primogénito de Rania de Jordania acompañe a sus padres en estos eventos y de ser posible, no sería raro verlo ahí.

