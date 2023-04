La propuesta de moda de Rania de Jordania en su visita a Japón

El guardarropa de Rania de Jordania es uno de los más admirados cuando de la moda real se trata. Con un estilo especialmente característico, en el que se mezcla a la perfección la influencia cultural de su país con su amor por las firmas de diseñador, los looks de Rania suelen ser ampliamente admirados por los amantes de la moda. Durante la reciente boda de su hija Iman, una de las grandes incógnitas era el diseño que la madre de la novia eligiría para el gran día, y Rania no decepcionó, comenzando con su elección para el primer evento previo al enlace, y más tarde para las emocionantes nupcias. Otra de las grandes oportunidades para conocer más del clóset de Rania es, sin duda, durante sus viajes oficiales, como el que esta semana se dio en Japón. El Rey Abdalá, su esposa y el Príncipe Heredero realizaron una visita al país nipón, en donde Rania dio muestra de una propuesta de moda que ha encantado a más de uno. Apostando por los diseños estructurados e innovadores, Rania hizo gala de su buen gusto con la maleta que ha elegido para este viaje.

El abrigo del encanto

El primer look que se pudo ver en esta visita fue el que Rania lució durante su encuentro con el Emperador Naruhito y la Emperatriz Masako. Para esta ocasión, la Reina de Jordania eligió un abrigo statement con el que se volvió una sensación en redes sociales. Se trata de un modelo hecho a la medida por la firma holandesa Benchellal, que la marca identifica en sus redes sociales como ‘Robe Manteau’, en el que destaca un voluminoso cuello doble, mangas tres cuartos, bolsas de gran tamaño y el sello distintivo de esta casa de moda, los botones en la misma tela del abrigo.

Como complementos llevó un cinturón dorado de la firma Marni, que aparentemente ha estado en su clóset desde el 2015; su bolsa modelo Peekaboo de Fendi, que en esta ocasión ha llevado en su versión ISeeU en tamaño petite, que se distingue por las trenzas hechas en piel color camello, con un precio de 4,600 dólares (aproximadamente $83,726 pesos mexicanos); y sus zapatos modelo Lorenzo 105 de la firma Jennifer Chamandi en una combinación de dos pieles diferentes, que tienen un precio de 650 libras esterlinas (alrededor de $14,681 pesos mexicanos).

El look más elegante de la visita

Tal como suele suceder durante estos viajes, Rania eligió su look más elegante para la recepción que el Primer Ministro Fumio Kishida ofreció en su honor. Posando con la primera dama Yuko Kishida, se pudo ver a Rania llevando un primaveral conjunto de blusa con falda adornadas con flores en tercera dimensión. Este diseño que se pudo ver en la pasarela SS23 de Zimmermann fue, aparentemente, modificado para el uso de la esposa del monarca jordano. Aunque la versión original de la blusa, que se puede conseguir todavía en línea por 750 dólares (alrededor de $13,500 pesos mexicanos), cuenta con las aplicaciones florales también en el cuello, Rania la llevó con con las flores únicamente en las mangas y en la falda.

En esta ocasión, Rania combinó este look con la bolsa Demi de Gabriela Hearst, que tiene un precio de alrededor de 2,500 dólares (poco más de $45,000 pesos mexicanos); así como sus zapatos en rejilla rosada de Dior.

La versión más moderna de Rania

Dando un giro completo a los looks que suele llevar durante su visita al National Museum of Modern Art en Tokio, la Reina de Jordania se quiso poner a tono con su look. Mostrando una faceta muy diferente de su clóset, se le vio llevando un traje de dimensiones acentuadas y asimétricas, directo de la pasarela de Alexander Vauthier. Si la llamativa estructura del traje azul marino ya llamaba la atención, los accesorios de Rania no dejaban a nadie indiferente. En esta ocasión llevó un bolso Caro de Dior con aplicaciones de tul y cuentas en un diseño multicolor que combinaba a la perfección con sus tacones Gianvito 105, de Gianvito Rossi en satín rojo.

