La emotiva despedida de William y Harry

Mientras el nombre del Príncipe Harry cubría los titulares alrededor del mundo ante el anuncio de su confirmación a la coronación de su padre, Carlos III, de puertas adentro, tanto él como su hermano, el Príncipe William, enfrentaban un triste momento. Ante la noticia de un nuevo y esperado encuentro entre los hijos de la Princesa Diana, después de casi 8 meses de la última vez que se les vio juntos en público y tras la publicación de Spare -el libro de memorias de Harry-, en privado los Príncipes se enteraban del fallecimiento de Bryn Parry, fundador de la caridad Help for Heroes, por quien ambos guardaban un especial aprecio. Es bien sabido que, antes de la partida de Harry, los hermanos trabajaban en conjunto en distintos proyectos y caridades, unidos por sus intereses en común, sobre todo cuando de veteranos de guerra y miembros de las fuerzas armadas británicas se trataba. No por nada, los egresados de la academia militar de Sandhurst se dedicaron de una manera u otra al servicio, con Harry viajando a Afganistán en combate activo, y William sirviendo como piloto de ambulancias de emergencia en su país. Ahora que las cosas son tan diferentes, siguen viéndose unidos por algunas causas y la partida del fundador de Help for Heroes ha sido un nuevo punto de encuentro entre ellos.

La despedida de William

Como ha sucedido en contadas ocasiones, el Príncipe decidió emitir un mensaje personal a través de la cuenta de Twitter de su oficina de comunicación: “Profundamente triste de escuchar sobre el fallecimiento de Bryn Parry. Un hombre positivo e inspirador, su trabajo en Help for Heroes hizo una diferencia para tantos y su legado seguirá siendo un continuo impacto. Mis pensamientos están con su familia y amigos”, escribió junto a la W, que firma en cada una de las publicaciones que se sabe salieron de su puño y letra.

El mensaje de Harry

Ante la ausencia de los Duques de Sussex de las redes sociales, ha sido en el perfil de Twitter de su iniciativa, Invictus Games, en donde Harry ha publicado su propio mensaje de despedida. “Hoy es un día verdaderamente triste para la comunidad militar al despedir a un hombre que, junto a su esposa, transformó completamente el sector de caridades en Reino Unido para beneficiar a aquellos que han servido. Su visión, determinación y brillantez proveyeron de una esperanza a miles de veteranos, así como a sus familias, cuando más lo necesitaban. Aquellos que vienen después de él, siempre serán mejores por sus acciones. Bryn Parry, ¡te reconozco! Gracias por parte de todos nosotros por las vidas que salvaste, el apoyo que brindaste, y la comunidad a la que inspiraste. Tu legado continuará a través de Help For Heroes. Nuestro amor y respeto permanecerán con tu familia”.

El anuncio del fallecimiento de Bryn

El sitio oficial de Help for Heroes dio a conocer el lamentable fallecimiento de su fundador a través de un mensaje publicado en su sitio web. “Todos en Help for Heroes estamos profundamente tristes por el fallecimiento de nuestro co-fundador Bryn Parry CBE, después de una breve enfermedad por cáncer de páncreas. Sin Bryn, esta caridad no estaría aquí. Sin él, más de 27,000 veteranos y sus familias no hubieran recibido un vital apoyo. Bryn fue indispensable en cambiar la atención de la nación y la forma en la que consideramos tanto a los militares en servicio como a los veteranos lesionados. Aquellos que conocieron y trabajaron con Bryn vieron a detalle un alma increíblemente amable, fervorosa y apasionada, de quien la energía era contagiosa. Apoyado, impulsado y aconsejado por Emma, no escatimaba en su total e inamovible compromiso de hacer las cosas tan buenas como pudiera para los hombres y mujeres de servicio lesionados. Los principios fundadores y el enfoque directo de Bryn para hacer todo lo humanamente posible para ayudar a nuestros héroes permanecerán en el corazón de lo que hacemos todos. Ofrecemos nuestras más profundas condolencias y amor a Emma, Sophie, Tom y Louisa”.

