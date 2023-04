El Príncipe Harry ha confirmado su asistencia en solitario a la coronación

A poco más de tres semanas del gran día, poco a poco se van alineando todos los detalles para la gran ceremonia de coronación de Carlos III. En medio de gran expectativa se han ido conociendo algunos aspectos de lo que se vivirá el próximo 6 de mayo, además de que se han recibido las confirmaciones, sobre todo por parte de las Casas Reales europeas, que han mostrado su inquebrantable apoyo y cariño al nuevo monarca, a quien acompañarán en esta ocasión tan especial. En medio de estas respuestas a las invitaciones enviadas hace poco más de una semana, había una sobre la que se posaban todas las miradas, la que había llegado hasta Montecito, California. Tras la publicación del libro Spare, parecía que la relación entre el Príncipe Harry y su familia no podría estar más fracturada, pero se daría la noticia de la solicitud de desalojo de Frogmore Cottage, lo que hacía casi imposible una reconciliación. Sumado a esto, el mismo Príncipe afirmaba durante sus entrevistas que no sabía si asistiría a la coronación de su padre. Con estas palabras todo estaba en el aire, pero la confirmación ha llegado y ya se sabe qué pasará con los Sussex.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Se revela el tenso episodio que vivió Kate Middleton con los Duques de Sussex tras la muerte de Isabel II

La próxima visita de Harry a Londres está más cerca de lo pensado

La confirmación de Harry

Ha sido la propia oficina de Carlos III la que ha dado a conocer: “El Palacio de Buckingham se complace en confirmar que el Duque de Sussex asistirá al servicio de coronación en la Westminster Abbey el 6 de mayo. La Duquesa de Sussex permanecerá en California con el Príncipe Archie y la Princesa Lilibet”. En el mensaje en el que se refirieron a todos los miembros de la familia por sus respectivos títulos, no se especifica, pero es bien sabido que el 6 de mayo es el cumpleaños del primogénito de la pareja, por lo que queda claro que Meghan permanecerá en California celebrando a Archie, mientras Harry atiende a este compromiso familiar.

Hasta el momento, no se sabe qué papel jugará el Príncipe Harry dentro de la ceremonia, aunque se anticipa que dado a que no es un miembro senior en activo de la Familia Real británica, no estará en el balcón del Palacio de Buckingham cuando Carlos III salga a saludar a su pueblo, lo que también podría limitar su aparición en la precesión en camino a la abadía.

Aunque tampoco se ha especificado -y nunca se revela este tipo de detalles-, todo apunta a que el Príncipe se hospedará en Frogmore Cottage, la residencia que la Reina Isabel le ofreciera tras su boda y que a principios de este año se le pidiera desalojar. Ha de recordarse que será hasta verano que los Sussex abandonen por completo el lugar y que en otras visitas que ha hecho a Reino Unido, el Príncipe se ha hospedado ahí, tras dejar la casa a su prima, la Princesa Eugenia -que ahora vive a caballo entre Portugal e Inglaterra-.

VER GALERÍA

Un nuevo revés de Harry, dice que el Palacio le ocultó información

Más visitas de las esperadas

Es difícil olvidar la declaración de los abogados de Harry, haciendo referencia a que el Príncipe no se sentía seguro de viajar con su familia a Reino Unido después de que se le retirara el equipo de protección con el que contaba antes de dejar sus obligaciones con la Familia Real británica. A pesar de esto, todo apunta a que el 2023 será un año de muchas visitas de Harry a su país natal. Si el año pasado estuvo en un par de ocasiones en Reino Unido, la primera para participar en las festividades del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, y la segunda para dar un último adiós a la monarca, este año ha tenido un desarrollo completamente diferente.

Hace apenas unas semanas, el Príncipe sorprendió a propios y extraños al llegar a Londres para participar de forma presencial en las audiencias alrededor del caso en el que él y un grupo de personalidades públicas demandaron a un tabloide por la obtención ilegal de información sobre ellos. Durante casi una semana, el Príncipe apareció en tres ocasiones diferentes en la Corte, a pesar de que su participación podía haberse dado a distancia.

Ahora, el Príncipe estará a principios de mayo en Londres para presenciar el que se ha considerado un día histórico, mientras que también se ha anunciado que podría volver a viajar a la capital británica un par de semanas después para dar su testimonio en un segundo juicio que enfrenta contra otro tabloide por una situación similar.

VER GALERÍA