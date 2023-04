El abrigo de Rania de Jordania que no ha dejado a nadie indiferente Los Reyes y el Príncipe Heredero se encuentran de visita oficial en Japón

Éste será un año inolvidable para la Corte Hachemita, con la celebración de dos emocionantes bodas. Mientras hace algunas semanas, la Princesa Iman llegó al altar en una emocionante ceremonia de la que se pudieron ver algunas imágenes, próximamente se vivirá el enlace del Príncipe Al Hussein y su prometida, el cual promete ser un evento imperdible, al tratarse del heredero al trono jordano. En medio de estas grandes emociones, la agitada agenda del monarca y su familia no se ha detenido y, esta semana, los Reyes de Jordania, acompañados por su primogénito, se encuentran de visita oficial en Japón. Si primero se veía al Príncipe Al Hussein encontrándose con los herederos al trono nipón, los Príncipes Fuhihito y Kiko Akishino, más tarde, el Rey Abdalá y su esposa Rania, acompañados de su primogénito, visitaron al Emperador Naruhito y a la Emperatriz Masako en el Palacio Imperial de Tokio. Fue precisamente en ese encuentro que se pudo ver una gran declaración de estilo por parte de Rania de Jordania, conocida por tener uno de los clósets más admirados entre las royals.

El look a detalle

Fue la misma Rania quien, a través de su popular cuenta de Instagram, compartió un par de imágenes de esta visita, agregando: “Me conmovió profundamente el cálido recibimiento de Sus Majestades”. Curiosamente, los comentarios que se derivaron de esta imágenes iban completamente dirigidos al look de la Reina de Jordania, felicitándola por su excelente gusto a la hora de elegir sus atuendos.

En esta ocasión, la pieza clave de este outfit fue un abrigo statement. Con un diseño completamente estructurado, el abrigo en cuestión podía pasar por discreto con su color camel, pero era la complejidad de su silueta la que hizo que diera tanto de qué hablar. Se trata de un modelo hecho a la medida por la firma holandesa Benchellal, que ha sido descrito en el perfil de Instagram de la marca como ‘Robe Manteau’, en el que destaca un voluminoso cuello doble, mangas tres cuartos, bolsas de gran tamaño y el sello distintivo de esta casa de moda, los botones en la misma tela del abrigo.

En un movimiento que parece inspirado en Máxima de Holanda, para quien más siempre es más en el mundo de la moda, Rania quiso agregar su propio toque a esta pieza insignia a través de sus accesorios. Es bien sabido que a Rania le encanta llevar todos sus looks con un cinturón y esta ocasión no ha sido la excepción, luciendo una vistosa pieza en dorado con un moño al frente de la firma Marni. Esta pieza ya no se puede conseguir, al tratarse de un artículo que salió a la venta en el 2015, pero que, aparentemente, Rania ha cuidado muy bien a lo largo de los años.

Un detalle que en sus últimas apariciones se ha vuelto recurrente es su bolsa modelo Peekaboo de Fendi, que en esta ocasión ha llevado en su modelo ISeeU en tamaño petite, que se distingue por las trenzas hechas en piel color camello. Esta exclusiva pieza tiene un precio de 4,600 dólares (aproximadamente $83,726 pesos mexicanos).

El toque final lo han dado unos femeninos zapatos modelo Lorenzo 105 de la firma Jennifer Chamandi en una combinación de dos pieles diferentes, que tienen un precio de 650 libras esterlinas (alrededor de $14,681 pesos mexicanos). Por supuesto, no podía faltar su siempre presente Apple Watch aportando un poco de modernidad y practicidad a su imagen.

