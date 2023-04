Por qué la manicura de Kate está dando tanto de qué hablar

El primer servicio de Pascua desde la partida de la Reina Isabel II ha sido un momento muy especial para la Familia Real británica. Los Windsor al completo se dieron cita en la capilla del castillo para apoyar al nuevo monarca en un día que se mostraba complicado, al ser el primer aniversario del fallecimiento del Duque de Edimburgo. Hombro con hombro y mostrando grandes sonrisas, del nuevo patriarca a los más pequeños de los invitados - el Príncipe Louis y su prima Lena Tindall-, mostraron un frente unido en vísperas de la anunciada coronación de Carlos III el próximo mes. Por supuesto, a pesar de tratarse de un momento solemne cuando de la fe se trata al celebrar las Pascuas, los amantes de la moda no han dejado de poner la mirada en el look de la Princesa de Gales, quien radiante se veía acompañar por primera vez de sus tres hijos en esta ceremonia, con un pequeño Louis haciendo su debut sin soltar en ningún momento la mano de sus padres. Ha sido precisamente esta acción la que ha permitido apreciar un detalle que, inesperadamente, ha dado mucho de qué hablar…la manicura de Kate.

El look de la Princesa

Si como es costumbre, el look de la Princesa de Gales robó todas las miradas, esta ocasión, al ir perfectamente combinada con sus hijos y esposo, no fue la diferencia. En esta aparición, volvió a aparecer con su dress coat en azul de Catherine Walker, que había llevado antes en el servicio del Commonwealth del año pasado. A diferencia de aquella ocasión, cuando lo llevó con tacones azules, esta vez decidió retomar una de sus combinaciones más tradicionales cuando acababa de llegar a la Familia Real, con unos zapatos Gianvito Rossi en nude.

A juego de su coat dress, Kate llevó un sombrero modelo Mayfair de la firma Lock & Co. Hatters, que tiene un precio de 825 libras esterlinas (alrededor de $18,526 pesos mexicanos) y un bolso clutch modelo Natasha -uno de los más usados de su clóset en sus primeros años de casada- de la marca británica Emmy London. El toque final lo dieron unos aretes modelo Stella -que, aunque están agotados se pueden ir pidiendo en línea- de Carousel Jewels con un precio de 130 libras esterlinas (aproximadamente $2,919 pesos mexicanos).

La combinación más business smart de Kate

El comentado cambio

Si cada una de las piezas de su look parecían completamente medidas y probadas con anterioridad, lo que nadie esperaba era el toque de color en las uñas de Kate. Aunque podría parecer un detalle de lo más mundano, la realidad es que el carmín de su manicura ha sido tan comentado, por ser la primera vez desde el día de su boda, en el que la Princesa de Gales se ha permitido llevar sus uñas en cualquier color que no fuera un casi imperceptible nude.

Cuenta la leyenda que, dentro de las reglas no escritas dentro de la Familia Real británica estaba la premisa de que en público, las mujeres no aparecen con las uñas en otro tono que no sea un ligerísimo rosa, del que hasta se conocía el tono y la marca. Desde 1989, gracias a una carta escrita por la estilista de la Reina, se sabía que el tono aprobado para sus apariciones públicas era el Ballet Slippers de Essie, que como su nombre lo dice, es un rosa que emula el tono de las zapatillas de ballet, brillando por su discreción. Según se reportaba, a petición de la Reina Isabel, esta costumbre se sumaba a otras como el uso de medias en sus apariciones públicas.

Aunque a Kate se le habían visto en alguna ocasión las uñas de los pies en un tono fuera de los que supuestamente estaban aprobados por la Reina, ésta es la primera vez desde su boda en que sus manos llevan un tono diferente. Si bien, esto podría marcar el inicio de una nueva era un tanto más relajada cuando de estos detalles se trata, ante el nuevo reinado, también hay otra hipótesis alrededor de la manicura de Kate. La realidad es que sus hijos han estado de vacaciones en los últimos días, al igual que ella, por lo que no sorprendería que Kate hubiera mantenido el manicure que se hizo para sus días de descanso durante esta aparición pública.

¿Quién hubiera imaginado que un simple barniz acapararía tantas miradas?

